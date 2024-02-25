بـ 5 جنيهات.. ستحارب الكوليسترول المرتفع والسرطان عند تناول هذا الخضار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعد اللفت من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، التي تساعد على توفير فوائد صحية مذهلة، ومنها محاربة الخلايا السرطانية، كما أن سعره في الأسواق المصري قليل ما يجعله مناسب لكافة الأشخاص، حيث يتراوح من 4 إلى 5 جنيهات.

لذا في التقرير التالي، إليك ما يفعله تناول الليفت في صحة الجسم، وفقًا لما ذكره موقع health.

1- محاربة الخلايا السرطانية

يحتوي اللفت على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، المنشطة للخلايا السرطانية، لذا تناوله يساعد في إبعاد خطر الإصابة بالسرطانات.

2- محاربة الكوليسترول المرتفع

يحتوي اللفت على الألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول المرتفع، وتحديدًا الضار مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي اللفت على العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجهاز الهضمي مثل الألياف حيث تحسن من حركة الأمعاء، وتقلل من خطر الإصابة بمشكلات عسر الهضم والإمساك، والشعور بالانتفاخ الغير مريح.

4- تقوية جهاز المناعة

يعد اللفت غني بالمعادن والفيتامينات مثل فيتامين سي، وفيتامين ك، وب،6 وبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة جهاز المناعة وتجعله أقوى في محاربة الأمراض المعدية مثل نزلات البرد وغيرها.

5- صحة القلب

يساعد اللفت في دعم صحة القلب، من خلال احتوائه على الألياف ومضادات الأكسدة التي تحارب الكوليسترول المرتفع الذي يؤثر على صحة الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يقلل من مستويات ضغط الدم المرتفع، وبالتالي يكون طعام جيد لصحة القلب.