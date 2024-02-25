3 أعراض تستدعي إجراء فحص رنين للمخ.. حسام موافي يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن، هناك علامات تستدعي إجراء فحص الرنين المغناطيسي للمخ.

علامات تستدعي إجراء فحص الرنين المغناطيسي

قال "موافي" خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع على قناة "صدى البلد": "هناك بعض الأعراض التي تشير إلى ضرورة إجراء فحص الرنين المغناطيسي للمخ والجمجمة فورا، مثل: الصداع، القيء، زغللة العين، إذا ظهرت هذه الأعراض الثلاثة معا، فهذا يدل على وجود مشكلة خطيرة في الدماغ تتطلب تشخيصا سريعا وعلاجا فوريا".

كيف يحمي الله سبحانه وتعالى الدماغ؟

تابع أستاذ طب الحالات الحرجة، وهب الله سبحانه وتعالى الإنسان نظام مُحكم لحماية الدماغ من الأذى، عن طريق وضعه داخل الجمجمة، والسائل الدماغي الشوكي، وهو سائل شفاف يُحيط بالدماغ والنخاع الشوكي.

وأوضح، يؤدي ارتفاع الضغط داخل الجمجمة إلى ظهور بعض الأعراض، مثل: القيء والصداع وزغللة العين.