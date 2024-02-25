قصة أغنية أطفال حققت أكثر من نصف مليار مشاهدة.. كم بلغت أرباحها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هل تخيلت يوما أن تتخطى أغنية أطفال، عربية، أكثر من نصف مليار مشاهدة؟، بل أصبحت كل البيوت العربية، والمصرية التي بها أطفال تتغنى بها، الكبار والأطفال يتغنون بها، وفي حين تظن تلك الأسرة إنها الوحيدة، تجد باقي الأسر يستمتعون بذات الأغنية مع الأطفال، التي جاءت بعنوان جملة كاملة وليست كلمتين كما جرت العادة مع الأغنيات.

ما هي تلك الأغنية التي قلبت البيوت العربية؟

بعنوان «في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب»، انتشرت الأغنية التي نشرتها قناة «أسرتنا»، في كل البيوت العربية، ومدة الأغنية دقيقتين ونصف فقط، إلا أنها تكاد تكون النسخة العربية الأكثر مشاهدة مثل الأغنية الشهيرة «baby shark»، وكلماتها تقريبا تحكي القصة الشهيرة للثعلب الذي حاول أكل الأبناء في غياب الأم، وتعلم الأطفال حماية أنفسهم في غياب الكبار.

كلمات أغنية دق دق الباب

وتقول كلمات الأغنية الشهيرة للأطفال:

فى منزل أنثى السنجاب

دق دق الباب

فى منزل أنثى السنجاب

دق دق الباب

دق دق دق

من بالباب

أنا تيتة يا أولاد

ومعي كعكة عيد ميلاد

افتحوا يا أحلى أحفاد

صوتك خشن انت الثعلب

اذهب اذهب يا كذاب

ما دامت ماما بالخارج لن ندخل أبدا أغراب

فى منزل أنثى السنجاب

دق دق الباب

فى منزل أنثى السنجاب

دق دق دق الباب

دق دق دق

من بالباب

أنا جدو ومعي هدايا حلوى رائعة للغاية

انتم في أمن وحماية

صوتك خشن أنت الثعلب

اذهب اذهب يا كذاب

ما دامت ماما بالخارج لن ندخل أبدا أغراب

في منزل أنثى السنجاب

دق دق دق الباب

في منزل أنثى السنجاب

دق دق دق الباب

دق دق دق

من بالباب

أنا بياع الألعاب

هي مجانا يا أصحابا

افتحوا لي هذا الباب

صوتك خشن أنت الثعلب

اذهب اذهب يا كذاب

ما دامت ماما بالخارج لن ندخل أبدا أغراب

في منزل أنثى السنجاب

دق دق الباب

في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب

دق دق دق

من بالباب

أنا عمو جئت لكى نخرج نقضي وقتا ممتع مبهج

ونشاهد في السيرك مهرج

يا عمو ما أحلى اللعب هل تسمح نصطحب الكلب

هاو هاو هاو هاو هاو هاو

لا لا لا ما هذا الرعب لا

لا تفتحوا لى الباب هاهاها

يا كذاب أنت الثعلب هيا اذهب

ما دامت ماما بالخارج لا لن نفتح هذا الباب

أرباح أغنية في منزل أنثى السنجاب

لدى قناة أسرتنا التي تبث الأغنية تقريبا 11.4 مليون متابع، وحوالي 8 بليون و114 مليون مشاهدة، منها تقريبا نصف بليون مشاهدة لأغنية «في منزل أنثى السنجاب دق دق الباب»، والغريب أن تلك القناة العربية تبث من دولة فرنسا.

وتبلغ مشاهدات فيديو «في منزل أنثى سنجاب»، وحده أكثر من نصف بليون مشاهدة، وتحديدا، 518,101,218، أما أرباح القناة فهي حوالي 70 مليون جنيه مصري شهريا بحسب موقع «سوشيال بليد»، وهي أرباح لكل الفيديو ولكن «في منزل أنثى سنجاب»، له نصيب الأسد كونه الأعلى مشاهدة بين كل الفيديوهات.