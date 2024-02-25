هذا ما يحدث للسكر في الدم عند تناول التمر هندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

التمر هندي من المشروبات الرمضانية التي تحتوي على المزيد من الفوائد الصحية والفيتامينات والمعادن، ، إلا أن له تأثير غير متوقع على مستويات السكر في الدم لديك؟

تأثير تناول التمرهندي على مستويات السكر

الألياف

يحتوي التمر الهندي على كمية عالية من الألياف، التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، والتحكم في مستوياته بعد الوجبات، وفقا لموقعي "timesnownews"، و"livestrong".

مؤشر نسبة سكر الدم منخفض

بالإضافة إلى، كونه غني بمؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، ما يعني أنه لا يرفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

تحسين حساسية الأنسولين

يساهم استهلاكه أيضا في تحسين حساسية الأنسولين، ما يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم على المدى الطويل.

غني بالمغنسيوم

التمر الهندي غني بالمغنيسيوم، وهو معدن يؤدي دورا مهما في تنظيم نسبة السكر في الدم عن طريق زيادة حساسية الأنسولين.

مضادات الأكسدة

كما يحتوي أيضا على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة مثل، مركبات البوليفينول والفلافونويد، وكلاهما يساعدان على تقليل الالتهاب وضبط مستويات السكر في الدم.