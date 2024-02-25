سيدة تحاول التخلص من زوجها بطريقة بشعة.. رفض تزور أهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف

كادت مشاجرة زوجية عادية أن تتحول إلى كارثة حقيقية في مدينة ناشيك الهندية، بعدما لجأت الزوجة إلى أسلوب غريب للتخلص من زوجها.

وفقًا لصحيفة "ذا تايمز أوف إنديا"، اتفقت الزوجة مع أحد أصدقائها على التخلص من زوجها فيشال باتيل، البالغ من العمر 41 عامًا، مستخدمين ثعبانًا سامًا.

مشاجرة بسبب عدم موافقة الزوج على زيارة زوجته لأهلها

ونشبت مشاجرة بين الزوجين، دفعت الزوجة إلى زيارة والديها في مدينة أخرى، لكن زوجها أصر على عودتها إلى المنزل.

في إحدى الأمسيات، حضر صديق الزوجة بشكل مفاجئ، وشارك في الاعتداء على الزوج، وضربه بأدوات غير حادة، ما أدى إلى كسر ذراعه، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث حاول الزوجان خنقه، لكنه قاوم بشدة.

قرر صديق الزوجة اللجوء إلى أسلوب غريب للتخلص من الضحية، فأخرج ثعبانًا سامًا كان أحضره معه، وتركه مع الزوج بعد التأكد من إصابته بلدغة مميتة.

ونجا الزوج بمعجزة

نجح الزوج في الاتصال بجيرانه وأصدقائه الذين نقلوه إلى أقرب مستشفى، حيث أكد الأطباء أن الثعبان الذي لدغه كان ساما.

فتحت الشرطة ملفا جنائيا بتهمة الشروع في القتل، وأدرجت الزوجة وصديقها على قائمة المطلوبين.

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