5 عادات خاطئة تسبب حرق الملابس عند الكي.. «اعرفيها علشان تخلي بالك»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

احتراق الملابس أثناء كيها من المشكلات المزعجة التي يتعرض لها الكثيرون، والتي غالبًا ما تحدث عند الاستعجال في الكي أثناء الصباح، دون الانتباه لبعض الأخطاء التي تُسبب تلف الملابس، لذا نستعرض في التقرير التالي 5 أخطاء عليكِ تجنبها عند الكي حتى لا تحرقي ملابسك.

ينبغي على ربة المنزل الانتباه جيدًا عند كي ملابسها هي وأفراد أسرتها من خلال تجنب الوقوع في 5 أخطاء، ذكرها موقع «goodhousekeeping»، المتخصص في الصحة والجمال، كالتالي:

تجنبي كي الملابس الجافة

ينبغي على ربة المنزل تجنب كي الملابس الجافة حتى لا تحترق، فمن الضروري رش بعض المياه على الملابس حتى تعطيها مرونة تُسهل عملية الكي.

تجنبي تنظيف المكواة بالماء

تجنبي تنظيف المكواة بالماء لأن ذلك يُعرضها للتلف ويسبب التصاقها بالملابس، وإنما يمكنك الاعتماد على بيكربونات الصوديوم في تنظيف المكواة من خلال وضع القليل منه على قطعة قماشة وتمريرها على المكواة بلطف.

تجنبي تغيير درجة الحرارة

لا تقومين بتغيير درجة حرارة المكواة عند كي الملابس ذات الأقمشة المختلطة؛ لأن ذلك يُعرضها للحرق والتلف، واحرصي على ضبط درجة الحرارة لتناسب أكثر الأقمشة حساسية في قطعة الملابس.

تجنبي تخزين المياه في المكواة

في حال استخدامك لمكواة بخار في كي الملابس، ينبغي عليك تفريغ المياه المتبقية فيها بعد انتهائك من الكي؛ لأن ترك المياه يسبب بعض الترسبات التي تترك بقع على أقمشة الملابس.

اعرفي نوع القماش

ينبغي عليك معرفة نوع القماش جيدًا، لأن هُناك بعض الأقمشة الخفيفة التي تتطلب أن تبرد المكواة لبعض الوقت قبل الكي، لذا ينبغي عليك ضبط درجة الحرارة حسب طبيعة كل نوع من أنواع القماش.