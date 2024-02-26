خبراء: شاي الأعشاب سلاح سري في معركة الإقلاع عن التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعد التدخين من أكثر العادات السيئة انتشارًا، ويُسبب العديد من الأمراض الخطيرة، ولكن، ماذا لو كان هناك سلاح سري يُساعد على محاربة هذه العادة؟

وأوضح خبراء بريطانيون أن تناول شاي الأعشاب بشكل منتظم يساعد على التوقف عن تدخين السجائر العادية، واستخدام السجائر الإلكترونية، ويمكنه أيضاً إصلاح بعض الأضرار التي حدثت في الجسم نتيجة التدخين، وفق صحيفة ميرور البريطانية.

والنيكوتين مادة تسبب الإدمان بشكل كبير، وبالتالي فإن التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية يمكن أن يكون عادة من الصعب التخلص منها. ويعتقد الخبراء في GoSmokeFree أن شرب شاي الأعشاب قد يكون مفتاح الإقلاع عن التدخين للأبد، بسبب التأثير الذي ينتجه في الجسم.

محاكاة تأثير النيكوتين

وأوضح الخبراء "شاي الأعشاب يمكن أن يكون حليفاً واعداً في المعركة ضد الرغبة الشديدة في النيكوتين. توفر أنواع الشاي هذه تأثيراً منشطاً يشبه النيكوتين، مما يوفر بديلاً مرضياً عن الفعل المعتاد المتمثل في التدخين العادي أو تدخين السجائر الإلكترونية".

وأشار الخبراء إلى بحث ذكر أن الجينسنغ - الموجود في بعض أنواع شاي الأعشاب - قد يمتلك خصائص علاجية لإدمان النيكوتين، لأنه يضعف تأثير الدوبامين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالمتعة يتم إطلاقه أثناء التدخين.

الشاي الأخضر الأفضل

ويُعد الشاي الأخضر من أفضل أنواع شاي الأعشاب لأنه يغمر الجسم بالمغذيات الدقيقة والأحماض الأمينية، التي يمكن أن تقلل بدورها من الرغبة في التدخين.

كم أن الشاي الأخضر لا يمكن أن يساعد في التغلب على الرغبة الشديدة بالتدخين فحسب، بل يمكن أن يساعد في التراجع عن الضرر الذي يلحقه بالجسم أيضاً.

وتوضح الأبحاث إلى أنه يساعد أيضاً في إصلاح الأنسجة المتضررة بسبب التدخين، مما يساعد على شفاء الجسم بأكمله على المدى الطويل.