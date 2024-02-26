الامارات | عروسان ينفقان 16 ألف دولار على كعكة زفاف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنفق عروسان بريطانيان، 16.5 ألف دولار، على كعكة زفاف بارتفاع 4 أمتار، مغطاة بنحو 50 كيلو غراماً من كريمة السكر.

وقالت العروس مادلين بيرتون (18 عاماً) إنها وقفت معقودة اللسان عندما تم الكشف عن الكعكة في حفل الاستقبال، بعد زواجها من حبيب طفولتها باتريك (20 عاماً). وأنفق العروسان 63 ألف دولار للحجز لحفل الاستقبال في قاعة الرقص بفندق سافوي أون ذا ستراند في لندن.

وبدأت فنانة الكيك سام وودروف (48 عاماً) في صنع الكعكة في نوفمبر باستخدام 6 كعكات مستديرة مقاس 8 بوصات، وبعد ذلك تم تكديس الأبراج الزرقاء المصنوعة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد أعلى الهيكل، وتم تزويد كل نافذة بأضواء بالونية ليد لإضاءة الكعكة. وتم لفها بنحو 50 كيلوغراماً من كريمة الفوندان البيضاء، ثم تزيينها بأوراق الشجر الذهبية.

وقالت مادلين، "لقد سار يوم زفافي بالكامل بشكل مثالي. لقد كان حفل زفاف كبير حضره أكثر من 200 شخص من الأصدقاء والعائلة. كانت الكعكة جميلة للغاية".

وأضافت العروس السعيدة "لقد دفعت حوالي 13000 جنيه إسترليني (16500 دولار) مقابل الكعكة، وأحببت الجزء العلوي منها بكل تفاصيله المضيئة الخيالية. لقد عملت أنا وسام معاً لتصميم كعكة أحلامي. إنها موهوبة جداً وهي تصمم كعكاتي منذ أن كان عمري 13 عاماً. لقد طلبت قلعة، وحصلت على مفاجأة. سام لا تفشل أبداً في إبهاري"، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.