سعر الليلة يتخطى 600 ألف جنيه.. ما قصة أغلى غرقة فندقية في العالم؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي



توفر أغلى غرفة فندقية تحت الماء في العالم للضيوف مناظر خلابة لا يمكن رؤيتها في أي مكان آخر على وجه الأرض، وهم مستريحون في أسرّتهم.

وبحسب thesun، فإن فندق Muraka الفخم يعد تجربة من فئة الخمس نجوم تدوم مدى الحياة، حيث تحيط الأسماك بغرفتك بينما يتمايل المحيط بلطف أمام نوافذك - بسعر 17000 جنيه إسترليني في الليلة، ما يعادل 661.640 ألف جنيها مصريا، بحسب سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية.

وتقع غرفة الفندق أسفل جزيرة رانجالي في المحيط الهندي، وتأخذك إلى عمق مذهل يبلغ 16 قدمًا تحت سطح جزر المالديف إلى أرض الأحلام لمحبي المحيط.

وللوصول إلى هذا الحد العميق تحت الماء، تتطلب غرفة النوم الرئيسية في الفندق من الزوار استخدام مصعد خاص أو النزول على سلم حلزوني خشبي.

هناك يتم الترحيب بك من قبل آلاف الأسماك وهي تحدق عبر الجدران الشفافة بالكامل نحوك مباشرة.

تم بناء الجناح المذهل تحت الماء مباشرة على قاع البحر ويشكل بيت عطلات مثاليًا تحت الماء، مليء بوسائل الراحة الفاخرة المعتادة، بما في ذلك خزانة ملابس كبيرة وميني بار مُجهز باهظ الثمن، وسرير مريح وأريكة.

لكن الجانب الأكثر إثارة للدهشة في الغرفة يكمن في الجدران، ومع سقف شفاف وجدران شفافة من جميع الجوانب، يُسمح للضيوف بالاستمتاع بإطلالة مذهلة بزاوية 180 درجة على المناطق المحيطة بهم.

الحياة المرجانية المزدهرة والأسماك الملونة التي لم يسبق لها مثيل تملأ النوافذ بكثرة مع مرور الأيام إذا بقيت تحت سطح السفينة لفترة طويلة للاستمتاع بالمناظر.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار الإقامة منذ إطلاقه لأول مرة في عام 2018 من 47000 جنيه إسترليني، إلا أن الفندق الفاخر لا يزال نقطة جذب خاصة بالأشخاص الذين يستطيعون تحمل تكاليف الإقامة فيه.

حتى الطابق العلوي من الغرفة فريد تمامًا حيث يحتوي على غرفتي نوم احتياطيتين كل منهما مجهز بحمام مواجه للمحيط، وهذا يعني أن المناظر التي تشاهدها عندما تجلس على المرحاض أو أثناء تنظيف أسنانك رائعة.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين لا يتطلعون إلى النظر إلى المياه فحسب، بل لمسها أيضًا، فإن السطح العلوي مزود بمنطقة خارجية مزودة بحوض سباحة لا متناهي.

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