بخطوات بسيطة.. حضري أصابع العجوة بالسمسم في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أصابع العجوة بالسمسم من الحلويات المفضلة لكثير من الناس، وترغب الأمهات في تحضيرها بالمنزل بطريقة سريعة وبمكونات متوفرة في مطبخها، بدل من شرائها من المحلات، خاصة أنها من الحلويات التي يمكن تقديمها بأكثر من شكل وفي أي وقت، سواء بعد وجبة الفطار مع كوب الحليب أو الشاي، أو كوجبة على السحور.

ونستعرض طريقة عمل أصابع العجوة بالسمسم في المنزل، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد» على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل أصابع العجوة بالسمسم

نبدأ طريقة عمل أصابع العجوة بالسمسم بالمكونات:

4 أكواب دقيق أبيض.

½ كوب زيت.

3 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة من الخميرة الجافة الفورية.

ملح.

زبدة.

ماء دافئ للعجن.

بيضة.

ملعقة خل.

¼ كيلو من العجوة الجاهزة.

ملعقتان من الشربات البارد.

سمسم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

حبة من البيض.

كوب من السكر.

طريقة عمل أصابع العجوة بالسمسم بالخطوات

- الخطوة الأولى: لعمل أصابع العجوة بالسمسم ضغي البيض والسكر، والزبدة، والزيت، والفانيليا، في المضرب الكهربائي، واخفقيهم بشكل جيدا، حتى تحصلي على قوام كريمي، وضيفي الدقيق والبيكنج باودر وأعجني بيدك حتى تحصلين على عجينة طرية وناعمة.

- الخطوة الثانية: اتركي العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق، وافرديها بالنشابة حتى تصبح رقيقة، ثم قومي بإحضار التمر أو العجوة، واعجنيها مع ملعقة من الزبدة، وابدئي بتشكلها على شكل أصابع طويلة الحجم.

- الخطوة الثالثة: ضعي أصابع العجوة أول طرف العجينة، ثم لفي على شكل رول طويل الحجم، وقطعي الرول على شكل أصابع متوسطة، ورصيها على الصينية ونتركها جانبا.

- الخطوة الرابعة: جهزى السمسم في طبق كبير وملعقتين الدقيق والشربات وقلبيهم جيد، وضعي الأصابع في الخليط ودحرجيها بشكل جيد حتى تلتصق، ورصيها على الصينية المدهونة بالزيت، وادخليها في فرن على حرارة 180 درجة مئوية، واتركيها حتى تستوي وتأخذ اللون الذهبي.