سيدة تتهم زوجها المليونير بالبخل.. والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، انتقدت امرأة بريطانية زوجها المليونير لأنه لم يمنحها هدية مناسبة بعد ولادتها.

وقالت "ليندا أندرادي" على حسابها الشخصي بتطبيق "تيك توك": "اكتئاب ما بعد الولادة حقيقي للغاية"، وفقا لموقع "news18" وصحيفة "mirror" البريطانية.

وأوضحت أن زوجها تركها دون هدية مناسبة بعد ولادتها الشاقة".

ولم تتأثر"ليندا" بعد أن أهداها زوجها المليونير "شقة" بدلا من "قصر"، ولذلك اتجهت إلى انتقاد زوجها عبر "تيك توك".

ووصفت المرأة زوجها بأنه "رجل مفلس".

وشعرت المرأة بالانزعاج من زوجها كثيرا خاصة بعد تلقيها هدايا فاخرة أخرى مثل حقيبة يد باهظة الثمن وسيارة جديدة وماسة من ماركة المجوهرات الفاخرة كارتييه.

وأضافت: "أنا منزعجة كثيرا لأنني طلبت قصرا ولكنه أهداني شقة".