ربيع 2024.. ماسكرا بألوان زاهية تُزيّن رموشكِ

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

تمثل الماسكارا الملونة أحدث صيحات عالم التجميل في ربيع/صيف 2024 لتمنح العيون إطلالة ساحرة.

وبحسب مجلة “Stylebook” الماسكارا تتألق هذا الموسم باللون الأزرق، مشيرة إلى أن الماسكارا الزرقاء تتناغم مع العيون ذات اللون البني أو الرمادي، كما أنها تصرف النظر عن البشرة الشاحبة والمتعبة.

وأضافت المجلة أن الماسكارا تزهو هذا العام باللون البنفسجي، موضحة أن الماسكارا البنفسجية تغازل العيون الزرقاء والخضراء والرمادية.

وتتألق الماسكارا باللون الأخضر أيضا لتضفي على العيون البنية لمسة جاذبية تخطف الأنظار.

ومَن ترغب في إطلالة عصرية متفردة وتتحلى في الوقت نفسه بالهدوء، فستجد ضالتها في الماسكارا ذات اللون البني، والتي تمتاز بمظهر طبيعي، ما يجعلها خيارا مثاليا لمكياج "النيود" الطببعي.

وأشارت “Stylebook” إلى أن الماسكارا الملونة ينبغي أن تمثل محور المكياج؛ لذا ينبغي أن تتحلى بقية المكياج بالبساطة والهدوء من أجل تسليط الضوء على الماسكارا من ناحية، والبعد عن المبالغة والتكلف من ناحية أخرى.