بطريقة شيطانية وذكية.. امرأة تحصل على وقود بـ 27 ألف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اتُهمت امرأة من نبراسكا الأمريكية بالسرقة بعد أن استغلت خللا في مضخة وقود للحصول على ما يزيد عن 27 ألف دولار من الغاز المجاني على مدار ما يقرب من سبعة أشهر من محطة وقود بامب آند بانتري.

واستخدمت شركة Bosselman Enterprise، السيدة "دون طومسون" للحصول على آلاف الجالونات من الغاز على مدار ستة أشهر ونصف دون أن يلاحظ أحد.

وأدركت البالغة من العمر 45 عاما أنها تستطيع الوصول إلى الوضع التجريبي للمضخة عن طريق تمرير بطاقة المكافآت الخاصة ببطاقة الائتمان مرتين، وبالتالي لن يتم تحصيل أي رسوم منها، وفقا لموقع "odditycentral".

وبالفعل تمكنت السيدة من ضخ أكثر من 7400 جالون، مما أدى إلى سرقة ما يقرب من 28000 دولار.

وبدأت السرقة تنكشف عندما تلقت المضخات في محطة وقود بامب آند بانتري تحديثا برمجيا لبطاقات العملاء.

وتم اكتشاف السرقة في النهاية وتصحيح البرنامج، ولكن بحلول ذلك الوقت تم بالفعل استخدام بطاقة معينة لسرقة كمية كبيرة من الوقود.

ومن خلال تتبع البطاقة، تعرفت شركة Bosselman Enterprise على المرأة، وأكدت لقطات كاميرا المراقبة أنها زودت سيارتها بالوقود في المحطة عدة مرات.

وتشير السجلات أنه تم استخدام بطاقة المكافأة إجماليا 510 مرات، وفي بعض الأحيان عدة مرات يوميا، وخلال هذا الوقت، حصلت بطاقتها على الحد الأدنى من المكافآت، لأنه لم يتم استخدامها على النحو المنشود.

وقامت شركة Bosselman Enterprise بتنبيه شرطة مدينة لينكولن بشأن السيدة بعد أن علم أحد مديري الشركة بسلوكها، وتم القبض عليها للتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة.

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