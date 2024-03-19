بعد اعلان مطرب المهرجانات مسلم انفصاله عنها.. من هي يارا تامر؟(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:
نشر مطرب المهرجانات مسلم، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، خبر فسخ خطوبته من يارا تامر، وجاء هذا القرار بعد 18 يوما فقط من إعلان خطوبتهما.
كتب مسلم عبر ستوري إنستجرام: "خلصت يا جماعة"، وقام مسلم بحذف جميع صور خطوبته من يارا عبر حسابه على انستجرام.
ونشرت يارا تامر، عبر خاصية "ستوري" انستجرام، تعلن هي الأخرى خبر الانفصال، قائلة: "الحمد لله إن كل حاجة بانت بدري.. جت بسيطة".
ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن يارا تامر، وفقا لحساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
- اسمها يارا تامر.
- مصرية الجنسية، وتعيش في محافظة القاهرة.
- مواليد 1999 ميلاديا، أي تبلغ من العمر 25 عام.
- تخرجت في كلية السياحة والفنادق، قسم دراسات سياحية.
- من خارج الوسط الفني.