الامارات | «رواق رمضان» يعود بنسخة سادسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي استضافة منارة السعديات النسخة السادسة من فعاليتها المجتمعية «رواق رمضان»، خلال الفترة الممتدة بين 21-31 مارس من الساعة 9 مساءً حتى 2 صباحاً.

لأول مرة هذا العام، سيضم «رواق رمضان» قسماً مخصصاً للسيدات فقط، بالتعاون مع مجتمع «ذا بينك مجلس»، سيحوي المجلس جلسات متنوعة، وورش عمل فنية ومساحات مخصصة لألعاب الطاولة.

وتستضيف الفعالية على منصاتها الرئيسة مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية، ويمكن للحاضرين أيضاً الاستمتاع بعرض مميز لفن المالد الإماراتي التقليدي، وسلسلة من العروض الموسيقية من تنظيم «ذا فريدج»، وتتضمن أجندة الفعالية عرضاً بعنوان «مجيديات» يشمل سلسلة من أشهر أغاني الفنان عبدالمجيد عبدالله المعاد توزيعها برؤية جديدة من إخراج روضة الصايغ، بالتعاون مع الموسيقار وعازف القانون عدي السليمان. كما تنظم «808 إنترتينمنت» أمسية كوميدية يحييها الكوميديون مينا ليسيوني، وعلي السيد، وآبز علي وعبدالله القصاب.