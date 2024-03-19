مكونان أساسيان في الفول المدمس يجعلان لونه فاتحا.. «مش هيسود تاني»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة تدميس الفول من أهم الأشياء التي تريد معرفتها السيدات خلال شهر رمضان، لكن القليل منهن، يعرفن طريقة عمل الفول المدمس الصحيحة، دون أن يسود، لذلك نصحت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المُذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، بضرورة إضافة ملعقة من عصير الليمون والبيكينج بودر، لإضافة مذاقا مميزا للفول، يجعله مثل الذي يباع في المطاعم ويكون لونه فاتحًا.

طريقة عمل الفول المدمس من غير ما يسود

المقادير

نصف كيلو فول.

ثلاثة ملاعق من الفول المجروش.

ربع كوب من العدس.

عصير ليمون.

كمون وملح.

ماء مغلي.

نصف ملعقة من البكينج بودر.

خطوات عمل الفول المدمس

اغسلي الفول بالماء.

اتركيه منقوعا ليلة كاملة أو فترة لا تقل فترة النقع عن 5 ساعات.

ضعيه حلة محكمة الغلق.

اغسلي العدس والفول في الدماسة.

اغمري الفول بالماء المغلي.

ضعي عصير الليمون وضيفي الباكينج بودر لتسريع عملية تسوية الفول.

غطي الدماسة واتركي الفول.

ضعي الفول على نار هادئة على أقل درجة حرارة.

اتركي الفول في إضافة مقدار من الماء المغلي حتى ينضج.

طريقة تدميس الفول

المقادير

فول.

عدس أصفر.

ليمون.

خل.

ملح وكمون.

بيكينج بودر.

طريقة التحضير

انقعي الفول المدمس في ماء ساخن لمدة ساعتين أو ثلاث.

ضعي الفول في دماسة أو حلة مع معلقتين عدس أصفر.

قليب المكونات مع الفول حتى لا يشيط.

ضعي الماء ويكون ثلاث أرباع مقدار الفول.

ضعي نصف كوب خل وشرائح ليمون وماء.

اتركيه على النار حتى ينضج.

طريقة عمل الفول

نصف كيلو فول.

أربعة ملاعق كبيرة عدس أصفر.

ملعقتان فول مدشوش.

أرز.

ليمونتان.

2 ثمرة طماطم.

فلفل رومي.

بيكنج بودر.

طريقة تدميس الفول في البيت

نقي الفول وانقعي وضعي على النار في الدماسة.

اتركيه على النار حتى يغلي وضيفي العدس والطماطم.

ضيفي الفول أو الأرز واتركي الخليط حتى يغلي.

اعصري الليمون وضيفي البيكينج بودر مع الفول.

قسميه في أكياس بلاستيك متساوية مع حفظه في الفريزر.

سبب تغير لون الفول

استعمال فول صغير الحجم.

استعمال فول بحبيبات داكنة اللون.

عدم وضع عصير الليمون.

عدم تغطية الدماسة أو حلة الضغط جيدًا.

عدم نقع الفول لفترة كافية.

عدم استعمال إضافات تساعد على تفتيح لون الفول مثل البيكنج بودر.

تدميس الفول على نار متوسطة.

وللحصول على فول باللون الفاتح: