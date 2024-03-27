طريقة عمل البط في المنزل بخطوات بسيطة.. هتقدميه بالبرتقال والفريك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل البط إحدى الوصفات التي تهم العديد من ربات البيوت أو محبين تناول تلك الوجبة وذلك لتمتع هذه الوجبة بمذاق شهي واحتواءها على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاج لها الجسم، فضلًا عن سهولة تحضيره بعدد من الطرق المختلفة التي لا تحتاج لوقت أو مجهود كبير داخل المنزل، سوى بعض المكونات الإضافية البسيطة.

طريقة عمل البط

وخلال التقرير الآتي، نقدم بعض وصفات طريقة عمل البط في المنزل بخطوات بسيطة، حسب ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

ولعل أشهر طريقة لعمل البط هي وصفة البط بالبرتقال التي نبدأ بها وصفاتنا التالية.

طريقة عمل البط بالبرتقال

• المقادير:

- بطة واحدة.

- بشر برتقال.

- عصير برتقال.

- شرائح برتقال.

- بصل؟

- طماطم مبشورة.

-جزر.

- ورق لورا.

- فصوص من الحبهان.

- بهارات.

- صلصة طماطم.

- سمنة.

ملح.

- فلفل أسود.

• خطوات تحضير بط بالبرتقال

- ابدأي أولى خطوات عمل البط بالبرتقال، بوضع كافة المكونات معًا ومزجها جيدًا.

- ثم في الخطوة التالية، اعصري نصف البرتقال مع كل من الطماطم المبشورة والفلفل والملح، وبشر البرتقال، وضيفيهم للخليط السابق مع تركهم لمدة 24 ساعة، وفي حال رغبتك في التسريع من عملية الطهي، يمكنك ترك الخلطة للنقغ لمدة ساعة واحدة كأقصى حد، ولكن من الأفضل أن تترك لفترة طويلة، حتى يتم امتصاص كافة البهارات والمكونات وتحصلين على المذاق المطلوب.

- فيما بعد قومي بغلي الماء في وعاء على النار، وضعي به شريحتين من شرائح البرتقال مع الجزر والطماطم وورق اللورا والبصل والملح والفلفل الأسود وفصوص الحبهان، واتركيهم يغلوا جيدًا قبل وضع البط.

- في الخطوة المقبلة، توضع كل من شرائح البصل مع السمنة وشرائح وصلصة الطماطم والملح والفلفل، لتحصلي على خليط ذهبي اللون لطبق البط.

- في النهاية ضعي البطة في الطبق بعد نقعها في الخليط وتسويتها جيدًا، وقدميها بالهناء والشفاء.

طريقة عمل البط المحشي بالفريك

يمكنك أيضًا القيام بطريقة عمل البط المحشي بالفريك، حسب وصفة الشيف سارة عبد السلام، ببرنامجها «سنة أولى طبخ»، وهي:

• المقادير:

- بطة.

- كبابة صيني.

- رشة جوزة الطيب.

- قرنفل مطحون.

- تتبيلة دهن البط.

- صلصة.

- بصل مفروم ناعم.

- ملعقتان من القرفة.

- ملعقة حبهان بودر.

- ملح.

- سكر.

- فلفل أسود.

- كبابة صيني.

- قرنفل مطحون.

- كزبرة جافة.

- مرقة الدجاج.

سمنة.

- ملعقة من العسل.

- ملعقة سبع بهارات.

- زيت نباتي.

• مقادير حشو الفريك:

- نصف كيلو كبدة دجاج.

- 3 أكواب فريك.

- فلفل أسود.

- ملح.

- كبابة صيني.

- قرنفل مطحون.

- كزبرة جافة.

- مرقة الدجاج.

سمنة.

- ربع ملعقة مستكة.

- نصف ملعقة حبهان المطحون.

- رشة جوزة الطيب.

• خطوات عمل البط المحشي بالفريك:

- ابدأي أولى خطواتك، بنقع البطة جيدًا في الماء مع إضافة الملح والسكر لها لمدة 6 ساعات، أو يفضل تركها لليلة واحدة.

- في الخطوة التالية ضعي كل من التوابل والبصل داخل الكبة وامزجيهم جيدًا، حتى يتحول الخليط للبودرة.

- فيما بعد تبلي البطة بالتتبيلة السابقة جيدًا من الداخل والخارج، واتركيها تنقع ليلة كاملة أيضًا.

- اغسلي الفريك وانقيعه جيدًا قبل وضعه على النار، وفيما بعد ضيفي السمنة والبصل المبشور ويشوحوا جيدًا.

- يضاف ورق اللورا إلى التوابل والبصل ويقلبوا جيدًا سويًا.

- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، تضاف كبدة الدجاج مع الفلفل الأسود والملح ويشوحوا جيدًا مع البصل.

- تضاف المرقة مع بقية التوابل، وقومي بحشو البطة من الداخل والخارج وأسفل الجلد بالتتبيلة جيدًا.

- في الخطوة النهائية قومي بربط أرجل البطة جيدًا حتى لا تخرج التتبيلة منها، وتوضع داخل صينية الفرن، وانتظري حتى يحمر وجهها جيدًا.

- ضعيها في طبق التقديم وقدميها بالهناء والشفاء.