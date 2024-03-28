للرجال.. احذر هذه العوامل تزيد خطر تضخم البواسير

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:



هناك عدة عوامل تزيد من خطر تضخم البواسير، ومن أبرزها الإصابة بالإمساك المتكرر، والضغط القوي عند التبرز، بالإضافة إلى الجلوس لفترات طويلة، وذلك حسب ما ذكره مركز القولون والمستقيم بمدينة مانهايم بألمانيا .

وأوضح المركز أن أعراضه تتمثل في الشعور بالضغط ووجود جسم غريب في منطقة الشرج والحكة واحمرار الجلد حولها والتبرز بشكل غير تام، ووجود بقايا براز في الملابس الداخلية.

ويجب استشارة الطبيب عند استمرار هذه الأعراض أكثر من أسبوعين، خاصةً عند ملاحظة دم في البراز، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والعلاج في الوقت المناسب.

علاجات

ويعالج تضخم البواسير بتعديل النظام الغذائي، بالإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضراوات، والفواكه، ومنتجات الحبوب الكاملة، مع شرب السوائل بكثرة، والمواظبة على الرياضة والأنشطة الحركية والعمل على إنقاص الوزن.

ويمكن أيضاً اللجوء إلى مراهم وكريمات وأقماع. وإذا لم تفلح هذه التدابير، يمكن أيضاً اللجوء إلى الجراحة.