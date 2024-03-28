طريقة عمل محشي ورق العنب خطوة بخطوة.. اعرفي المقادير الصح

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل محشي ورق العنب، تسعى أغلب ربات البيوت لإتقانها، إذ أنها من أكثر الاكلات والأطعمة التي يفضلها كثيرون، وتعد طبقًا رئيسيًا في العزومات، ويختلف مذاقه من سيدة لأخرى، لذا نقدم لكم تكات وأسرار نجاحه.

طريقة عمل محشي ورق العنب

طريقة عمل محشي ورق العنب، نقدمها لكم على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد» المعروض على قناة «سي بي سي سفرة».

المقادير:

- نصف كيلو ورق عنب طازج.

- كوبان أرز مصري عادي.

- كوب عصير طماطم.

- بصلة متوسطة مقطعة مكعبات أو مفرومة ناعمًا.

- شبت.

- بقدونس.

- كزبرة مفروم ناعم.

- كوب مرقة دجاج أو لحم.

- عصير ليمونة.

- بهارات.

- ملح.

- فلفل أسود.

- 3 ملاعق زيت ذرة.

تحضير محشي ورق العنب

- احضري حلة ع وضع فيها كمية وفيرة من الماء.

- اتركي الماء يغلى مع نقطة زيت والقليل من الملح.

- ضعي ورق العنب في الماء المغلي لمدة دقيقة، ويخرج حين يتغير لون الورق.

- ضعي ورق العنب في مصفاه حتى يبرد.

- جهزي الحشوة من خلال وضع الزيت والبصل في قدر على النار، وتقلب حتى يذبل البصل.

- ضيفي عصير الطماطم والملح والفلفل والبهارات ويترك الخليط على النار حتى يتسبك.

- لعمل طريقة عمل محشي ورق العنب بعد التسبيك توضع الخضرة والأرز المغسول مع التقليب جيدًا.

- البدء في حشو ورق العنب من خلال قطع العنق الخاص بالورقة، ثم يتم فردها على وجهها الناعم.

- الخطوة الأخيرة هي رص المحشي في حلة الطهي.

طريقة سلق ورق العنب

طريقة عمل ورق العنب بوصفة أخرى، تحتاج غلى نار مرتفعة في البداية، والسير على الخطوات التالية:

- ضعي الشوربة في الحلة حتى الغليان.

- خففي النار، وغطي الحلة ويترك على نار هادئة حتى ينضج.

- ضعي الليمون الحمضي داخله أثناء الطهي، حتى تمام النضج.

طريقة عمل محشي ورق العنب

طريقة عمل محشي ورق العنب للشيف حسن، بمكونات سهلة وبسيطة، مكوناتها كالتالي:

ـ ورق عنب.

ـ أرز.

ـ طماطم.

ـ بصل.

ـ بهارات.

ـ ملح.

ـ فلفل أسود.

ـ زيت.

ـ ملعقة صلصلة.

ـ شوربة.

ـ ملعقة شطة حسب الرغبة.

ـ بقدونس.

ـ شبت.

ـ ليمونة.

الخطوات:

- ضعي في حلة بها ماء مغلي على النار ورق العنب لمدة دقيقة.

- ارفعي ورق العنب في مصفاة واتركيه حتى يبرد.

- ضعي حلة بها بصل مقطع شرائح، وعليها عصير طماطم وملعقة الصلصة وقلبي جيدًا.

- ضعي البهارات والملح والفلفل الأسود والشطة.

- اتركي الصلصة حتى تنضج.

- ضعي الأرز والبقدونس والشبت وقلبيهم وارفعيهم من على النار وضعيم في طبق.

- افردي ورق العنب وضعي به كمية من الأرز.

- اغلقي الجانبين على المنتصف، ولفيهم ليصبحوا مثل الأصابع.

- في حلة ضعي بها ملعقتين من الزيت، قطعي داخلها شرائح ليمون وطماطم وبصل، ضعي عليها ورق العنب.

- لعمل طريقة عمل محشي ورق العنب ضعي حلة ورق العنب على النار.

- ضعي الشوربة وضعي عليها طبق، ثم غطي الحلة.

- اتركيها حتى تنضج لمدة من ربع إلى نصف ساعة، ثم ضعيه في طبق التقديم.

طريقة عمل محشي ورق العنب للشيف الشربيني

المقادير:

ـ ورق عنب ناضج.

ـ أرز مغسول ومنقوع في ماء دافئ.

ـ لحمة مفرومة.

ـ بهارات.

ـ ملح.

ـ فلفل أسود.

ـ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ـ شوربة.

خطوات تحضير محشي ورق العنب:

- ضعي الأرز عليه اللحمة والملح والفلفل الأسود والبهارات.

- اخلطيهم جيدًا حتى يصبحوا مثل العجين.

- صبعي خليط اللحمة والأرز وضعيه داخل ورق العنب.

- لفي ورق العنب من الجانبين ثم إلى الأمام ليصبح مثل الأصابع.

- ضعي في حلة بها ملعقتين من الزيت وليمونة مقطعة شرائح.

- ضيفي طماطم وبصل مقطع حلقات رصي ورق العنب داخله.

- ضعي الحلة على النار وعليها كمية من الشوربة.

- غطيها بطبق حتى لا تتفكك أصابع ورق العنب.

- غطي الحلة واتركيه لمدة من ربع إلى نصف ساعة حتى تنضج وضعيها في طبق التقديم.

طريقة عمل محشي ورق العنب باللحمة المفرومة

- كيلو ورق عنب مغسول ومسلوق فى ماء مغلي.

- عصير ليمون.

- 3/4 كيلو لحم مفروم خالي من الدهون.

- 5 حبات كبيرة طماطم مبشورة.

- 3 حبات بصل كبيرة مبشورة.

- 4 أكواب أرز مصري مغسول جيدًا.

- كوب زيت.

- ربطتان كزبرة خضراء مفرومة.

- ربطة شبت مفرومة.

- ربطة بقدونس مفرومة.

- مكعبان مرق دجاج مبشور ناعم.

- ملح حسب الرغبة.

- فلفل أسود.

- ملعقة كمون مطحون ناعم.

- ملعقة كسبرة جافة مطحونة.

- معلقة كبيرة حبهان مطحون ناعم.

- ملعقة بهارات مشكلة.

خطوات محشي ورق العنب باللحمة المفرومة:

- قلبي جميع مقادير ورق العنب مع بعضها إلى أن تمتزج جيدًا.

- احشي ورق العنب بالطريقة المعتادة ورصيه فى إناء مناسب.

- بعد تمام الحشو ارفعي المحشي على النار.

- ضعي عليه المرق حتى يُغمر بطبقة خفيفة مضاف إليها 3 ملاعق خل وعصير ليمونتين.

- اتركي المحشي على نار عالية حتى يتشرب المرق، ثم قدميه ساخنًا، لطريقة عمل محشي ورق العنب.