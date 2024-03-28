عالمة أحياء: هذه الحلوى تطيل فترة شباب الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - هناك نوع صحي من الحلوى، يساعد على إطالة فترة الشباب، خاصةً إذا حرص الإنسان على تناوله بشكل منتظم، بحسب إيرينا ليالينا، عالمة الأحياء في كلية العلوم الطبيعية بجامعة التعليم الروسية، بحسب ما ذكرته صحيفة "إزفيستيا".

وأوضحت ليالينا أن الحلاوة الطحينة تلعب دورًا كبيرًا في تحسين صحة الجسم، لاحتوائها على البروتين والكالسيوم والحديد والماغنسيوم.



وأضافت عالمة الأحياء أن سبب القيمة الغذائية العالية للحلاوة الطحينة يرجع إلى مكوناتها الصحية، مثل السمسم المطحون والمكسرات، نقلًا عن موقع روسيا اليوم.



أما فيتامين E الموجود في الحلاوة المصنوعة من بذور عباد الشمس فيحارب الشيخوخة وهو مفيد جدا للنساء. ويعتبر السيليكون الذي هو المكون الرئيسي للحلاوة المصنوعة الفول السوداني عنصرا ضروريا للغضاريف والأوتار والأسنان. أما تناول الحلاوة المصنوعة من بذور الكتان فتوفر دعما هائلا لنظام القلب والأوعية الدموية.

وتقول: "ولكن يجب أن ندرك أن البذور والمكسرات- المكونات الرئيسية للحلاوة، هي من أقوى مسببات الحساسية، لذلك من الأفضل للأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجنب هذا المنتج أو استخدامه بحذر شديد. كما أن المحتوى العالي من السكر في مختلف أنواع الحلاوة هو سبب آخر لتناولها باعتدال، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو مشكلات في القلب أو الوزن الزائد، وكذلك الأطفال الذين يعانون من مشكلات في الأسنان والمراهقين الذين يعانون من حب الشباب".

وبالإضافة إلى ذلك قد تحتوي بعض أنواع الحلاوة على مكونات إضافية مثل الزيت والشراب، الضارة للصحة. لذلك توصي بعدم تناول أكثر من 50 غراما من الحلاوة في اليوم.

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