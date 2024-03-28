طقطقة الظهر تشكل خطر على الصحة في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - ذكر الدكتور ميخائيل ريزانتسيف، أخصائي طب وجراحة العظام، أن طقطقة الظهر لا تعتبر مرضًا في الطبيعي، ولكن يبدأ الخطر عند ظهور ألم الذي يمكن أن يكون علامة لعدة أمراض، وذلك وفقًا لموقع Gazeta.Ru.



ويقول الطبيب في حديث لـ Gazeta.Ru: "يمكن أن تظهر الطقطقة في العمود الفقري لأسباب عديدة. من بينها ضعف المشد العضلي، والاضطرابات الوظيفية كالفتق والنتوءات. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هذه الاستجابة من الجسم علامة غير مباشرة على الإصابة بالتهاب المفاصل".

ووفقا له، يمكن أن تكون الطقطقة والإحساس بالاحتكاك في العمود الفقري ناجمة عن ملامسة ميكانيكية لأسطح المفاصل، ولا تحتاج إلى علاج. غالبا ما تكون الفتيات الصغيرات ذوات البنية النحيفة عرضة لمثل هذه الظاهرة، نقلا عن روسيا اليوم.



ويقول: "تعتبر طقطقة المفاصل من الأمور الشائعة إلى حد ما. لأنه في الواقع يوجد في جسمنا العديد من الأماكن التي توجد فيها الأوتار والعضلات بجوار الهياكل العظمية، وأثناء الحركة تحتك المفاصل أو تنزلق أو تقفز بين بعضها البعض. والسبب الآخر للطقطقة هو فقاعات ثاني أكسيد الكربون الحرة أثناء الإزاحة، تسمى طقطقة فسيولوجية".

ويوصي الطبيب باستشارة الطبيب في حال تسببت الطقطقة بألم أو تورم أو ازعاج.

ووفقا له، غالبا في حالات علاج الأمراض المسببة للطقطقة وعدم وجود مؤشرات لإجراء عملية جراحية، يخضع المريض إلى دورة علاج طبيعي والتدليك وتمارين رياضية خاصة.

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