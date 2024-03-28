نزيف الأنف .. إليك الأسباب والإسعافات الأولية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

كشفت الرابطة المهنية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة بألمانيا، أن هناك أسباب بسيطة وخطيرة لنزيف الأنف.

وأوضحت الرابطة أن الأسباب البسيطة تتمثل في وجود جسم غريب فيه، والاستخدام طويل الأمد للبخاخات المزيلة للاحتقان، واستخدام مضادات التخثر مثل حمض "أسيتيل الساليسيليك" المعروف أيضاً بالأسبرين.

أما الأسباب الخطيرة فتكمن في كسر عظام الأنف، وانحناء الحاجز الأنفي، واضطرابات تخثر الدم بسبب الهيموفيليا، أو انخفاض عدد الصفائح الدموية.

وتشمل الأسباب الخطيرة أيضاً الأورام الحميدة أو الخبيثة في البلعوم الأنفي وسرطان الدم.

إسعافات أولية



وأوضحت الرابطة أنه يمكن إيقاف النزيف بالإسعافات الأولية التالية:

- الجلوس بشكل مستقيم والانحناء إلى الأمام قليلاً.

- الضغط على فتحتي الأنف بالأصابع مع التنفس عبر الفم 10 دقائق للأطفال و 15 دقيقة للبالغين.

- تبريد الرقبة.

وإذا لم تفلح الإسعافات في إيقاف النزيف يجب استشارة الطبيب، خاصة إذا كان النزيف مصحوباً بأعراض مثل الدوار، وضيق التنفس، والإغماء.

رمضان شهر العوض .. تغييرات جذرية لمواليد 4 أبراج خلال أبريل

صحتك في رمضان| احذر.. علامة مبكرة تكشف مشكلة في الكلى دون أن تدري

صحتك في رمضان.. علامة في فمك تكشف عن نوع سرطان خطير

تظهر بعد الإفطار مباشرة .. علامات تنذر بتليف الكبد

تظهر أثناء تناول الإفطار.. علامة تحذيرية لسرطان قاتل