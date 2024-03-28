8 علامات تدل على نقص المعادن في الجسم.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - الحديد أكثر أنواع نقص التغذية شيوعًا، وله علامات غير معروفة، نستعرضها في التقرير التالي بحسب صحيفة express:

1. التعب المفاجئ وطويل الأمد:

نقص الهيموجلوبين يسبب نقص الأكسجين في الجسم، مما يؤدي إلى التعب.

2. بشرة شاحبة:

نقص الهيموجلوبين يسبب شحوب البشرة، اللثة، والأظافر.

3. الصداع والدوخة:

نقص الأكسجين في الدماغ يسبب الصداع والدوخة، خاصة عند النساء.

4. ضيق في التنفس:

نقص الهيموجلوبين يمنع العضلات من تلقي الأكسجين، مما يؤدي إلى ضيق التنفس.

5. جفاف الشعر والجلد:

نقص الأكسجين يسبب جفاف الشعر والجلد، وقد يؤدي إلى تساقط الشعر.

6. الالتهابات المتكررة:

نقص الحديد يضعف جهاز المناعة، مما يزيد من خطر العدوى.

7. مزاج سيء:

نقص الحديد قد يسبب القلق والاكتئاب.

8. شهوة غريبة: نقص الحديد قد يسبب رغبة في تناول مواد غير غذائية (متلازمة بيكا).

ماذا تفعل إذا كنت تعتقد أنك تعاني من نقص الحديد؟

* استشر طبيبك لإجراء فحص دم.

* تناول مكملات الحديد.

* أضف الأطعمة الغنية بالحديد إلى نظامك الغذائي (شريحة لحم، كبد، بلح البحر، كرنب، تين مجفف، فول الصويا، عدس، شوفان، بيض، فاصوليا، أعشاب وتوابل مجففة).

لماذا تحتاج الحديد في نظامك الغذائي؟

* يدخل في تركيب الهيموجلوبين الذي ينقل الأكسجين في الجسم.

* يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة.

* يدعم جهاز المناعة.

* يساعد في إنتاج الطاقة.

* يلعب دورًا في تخليق الحمض النووي ووظائف العضلات وهرمونات الغدة الدرقية.

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