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8 علامات تدل على نقص المعادن في الجسم.. احذرها

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محمد اسماعيل - القاهرة - الحديد أكثر أنواع نقص التغذية شيوعًا، وله علامات غير معروفة، نستعرضها في التقرير التالي بحسب صحيفة express:
1. التعب المفاجئ وطويل الأمد:
نقص الهيموجلوبين يسبب نقص الأكسجين في الجسم، مما يؤدي إلى التعب.
2. بشرة شاحبة:
نقص الهيموجلوبين يسبب شحوب البشرة، اللثة، والأظافر.
3. الصداع والدوخة:
نقص الأكسجين في الدماغ يسبب الصداع والدوخة، خاصة عند النساء.
4. ضيق في التنفس:
نقص الهيموجلوبين يمنع العضلات من تلقي الأكسجين، مما يؤدي إلى ضيق التنفس.
5. جفاف الشعر والجلد:
نقص الأكسجين يسبب جفاف الشعر والجلد، وقد يؤدي إلى تساقط الشعر.
6. الالتهابات المتكررة:
نقص الحديد يضعف جهاز المناعة، مما يزيد من خطر العدوى.
7. مزاج سيء:
نقص الحديد قد يسبب القلق والاكتئاب.
8. شهوة غريبة: نقص الحديد قد يسبب رغبة في تناول مواد غير غذائية (متلازمة بيكا).
ماذا تفعل إذا كنت تعتقد أنك تعاني من نقص الحديد؟
* استشر طبيبك لإجراء فحص دم.
* تناول مكملات الحديد.
* أضف الأطعمة الغنية بالحديد إلى نظامك الغذائي (شريحة لحم، كبد، بلح البحر، كرنب، تين مجفف، فول الصويا، عدس، شوفان، بيض، فاصوليا، أعشاب وتوابل مجففة).
لماذا تحتاج الحديد في نظامك الغذائي؟
* يدخل في تركيب الهيموجلوبين الذي ينقل الأكسجين في الجسم.
* يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة.
* يدعم جهاز المناعة.
* يساعد في إنتاج الطاقة.
* يلعب دورًا في تخليق الحمض النووي ووظائف العضلات وهرمونات الغدة الدرقية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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