احذر هذه الأعراض قد تكشف الإصابة بجلطة.. منها الدوخة والصداع

محمد اسماعيل - القاهرة - الجلطات الدموية هي كتل من الدم تتغير من سائلة إلى شبيهة بالهلام، قد تتطور دون أعراض واضحة، وقد تكون قاتلة مسببة السكتة الدماغية والوفاة.

أعراض رئيسية للجلطات الدموية بحسب times news:

صداع مفاجئ وشديد: من أولى علامات الجلطة الدماغية.

الدوخة وفقدان التوازن: صعوبة المشي أو الوقوف.

غثيان مفاجئ: زيادة الضغط على أنسجة الدماغ.

مشاكل في النطق: نقص إمداد الدم الغني بالأكسجين.

أعراض أخرى:

* ألم الصدر.

* ضيق في التنفس.

* ألم الساق.

* دفء واحمرار في الساقين.

* ألم غير مبرر في الفكين أو الكتفين.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة:

* كبار السن فوق 65 سنة.

* من لديهم تاريخ عائلي للإصابة.

* المدخنون.

* أصحاب الوزن الزائد.

* الحوامل.

* مرضى التهاب المفصل الروماتويدي.

* مرضى مرض كرون.

تقليل خطر الإصابة:

* شرب الكثير من الماء لمنع الجفاف.

* تجنب الجلوس لفترات طويلة.

* الإقلاع عن التدخين.

ارتداء الجوارب لتحسين الدورة الدموية.

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