طريقة عمل البيض بالعجوة.. ميكس لذيذ على السحور

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البيض بالعجوة من الوصفات القديمة، التي يمكن تحضيرها على السحور، إذ يعشقه الصغار والكبار، ولا يحتاج إلى تكلفة عالية، بل ثمة بعض المكونات والخطوات البسيطة، يمكن من خلالها تحضير أشهى وصفة بيض.

وأوضحت الشيف أميرة شنب في برنامجها «أميرة في المطبخ»، على قناة «cbc sofra»، طريقة بسيطة لتحضير البيض بالعجوة.

مقادير البيض بالعجوة

2 كوب تمر طري مفصص.

2 ملعقة كبيرة سمنة بلدي أو زبدة، ولا يفضل استخدام الزيت، لأنها لا تعطي مذاقًا جيدًا.

6 بيضات أو أي أعداد من البيض حسب الرغبة.

فلفل أسود أو كمون، أو إضافة البهار المفضل.

ملح حسب الرغبة.

طريقة عمل بيض بالعجوة

تبدأ الخطوة الأولى بتجهيز التمر، إذ يجب أن يكون قطع صغيرة أو متوسطة، ثم يتم إذابته في السمن البلدي، حتى يحصل على قوام طري نوعًا ما.

بعد تشويح التمر في السمنة البلدي، يضاف البيض ويتبل بالملح والفلفل ويقلب، حتى ينضج البيض بحسب الدرجة التي يرغبها الأشخاص -ناضج جدًا أو نصف تسوية-، وتقديمه مع الخبز البلدي والمخلل.