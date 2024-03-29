5 طرق آمنة لتنظيف الإكسسوارات النحاس.. هتلمع في دقائق

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تهوى الكثير من السيدات شراء الإكسسوارات النحاسية، بسبب سعرها المناسب وتنوع أشكالها، فضلًا عن المظهر الجذاب الأنيق الذي تكتسبه المرأة عند ارتداء الإكسسوارات النحاس، ومع مرور الوقت تواجه المرأة مشكلة فقدان النحاس لرونقه وتغير لونه نتيجة تفاعله مع عوامل الجو وجلد الإنسان، لذا نستعرض في التقرير التالي 5 طرق آمنة لتنظيف الإكسسوارات النحاس.

يُمكن للسيدات التى تحب اقتناء الإكسسوارات النحاس الاعتماد على 5 طرق لتنظيفها من الأوساخ والاتربة التي تتسبب في بهتان لونها، بحسب ما ذكره موقع wikihow.

وصفة الملح والخل

يُمكن الاعتماد على مكوني الملح والخل لإزالة الأوساخ اللاصقة في الإكسسوارات النحاس، وإعادة لونها اللامع من خلال اتباع الخطوات التالية:

اخلطي الملح مع الخل الأبيض على الإكسسوار النحاسي، ثم افركيه جيدًا لإزالة البقع.

بعد إزالة كل البقع، اشطفي قطعة النحاس بالماء الدافئ.

قومي بتلميع اكسسوار النحاس باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

عصير الليمون والملح لإزالة بقع النحاس

يُعتبر محلول عصير الليمون والملح من أفضل الطرق التي يُمكن للمرأة الاعتماد عليها لإزالة البقع من قطع النحاس وتلميعها، من خلال اتباع الخطوات التالية:

امزجي عصير الليمون مع الملح وضعي قطعة الاكسسوار به.

استخدمي فرشاة اسنان قديمة لفرك قطعة النحاس جيدًا.

بعد إزالة البقع، اغسلي قطعة النحاس بالماء الدافئ وجففيها جيدًا بقطعة من القماش الناعم.

استخدام الكاتشب

استخدام الكاتشب هي طريقة مجربة أثبتت فعاليتها في تنظيف إكسسوارات النحاس، ويمكن استخدامه من خلال اتباع الخطوات التالية:

ضعي القليل من الكاتشب على المناطق المتسخة في قطع الإكسسوار.

قومي بفرك البقع جيدًا واتركي الكاتشب من 15 لـ20 دقيقة.

استخدمي قطعة قماش نظيفة لإزالة الكاتشب ثم اغسلي قطعة النحاس بالماء الدافئ.

وصفة الدقيق والخل والملح

يمكنك خلط الدقيق مع الخل والملح لتنظيف الإكسسوارات النحاسية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

اخلطي كوبا من الخل الأبيض مع ملعقتين كبيرتين من الملح في وعاء نظيف، ثم أضيفي الدقيق إلى المحلول بالتدريج لصنع عجينة متجانسة.

ضعي العجينة على البقع والأوساخ المتراكمة على قطعة الناس واتركيها من 20 دقيقة إلى ساعة.

بعد التأكد من إزالة البقع، اشطفي الإكسسوار النحاس بالماء الدافئ ولمعيه بقطعة قماش نظيفة.

عصير الليمون والبيكنج صودا لتلميع النحاس

يُمكن للنساء الاعتماد على البيكنج صودا وعصير الليمون لعمل معجون تنظيف للقطع النحاسية، كالتاللي: