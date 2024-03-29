زوجان يصبحان من المليونيرات في غمضة عين.. وما حدث غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اكتشف زوجان بريطانيان بعد استيقاظهما ملايين الدولارات في حساب كلا منهما، واعتقدا أنهما فازا بالجائزة الكبرى، وسرعان ما بدءا التخطيط لكيفية إنفاق المال، ولسوء الحظ، فإن فرحتهما لم تدم طويلا، ولكن أصبحا غنيين لبضع ساعات فقط.

وأصيب "ريتشارد وارنوك"، وهو عامل بناء يعمل لحسابه الخاص، بالصدمة عندما فحص حسابه في الصباح ليجد 8.3 مليون جنيه إسترليني، وفي حساب زوجته "جاكلين" 2.5 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما ذكر موقع "news18".

وكلاهما لديه حساب في شركة الاستثمار العالمية Abrndn واستخدم الزوجان حساباتهما للاستثمار في المعاشات التقاعدية والأسهم.

وأعرب البالغ من العمر 56 عاما عن سعادته قائلا: "أنا سعيد للغاية لقد فزنا بالجائزة الكبرى ونحن نفكر الآن في كيفية إنفاقها بطريقة صحيحة".

وافترض الزوجان أنهما حصلا على هذا المبلغ الكبير بسبب استثماراتهما في البنك، وعلى الرغم من أن "ريتشارد" كان قلقا بشأن هذه الأموال، إلا أنه بعد رؤية رصيده في البنك ثابتا لمدة ساعات، اقتنع بأنهما ربما يكونان فازا بالجائزة الكبرى.

وقرر صرف الأرباح، فاتصل بمستشاره المالي، ولكن أخبره بأن هناك خطأ ما قد حدث، جعلهما يصبحان مليونيرات لبضع ساعات فقط، وتبين أن قسم تكنولوجيا المعلومات في البنك ارتكب خطأ أدى إلى زيادة أموالهما.

وشعر الزوجان بالإحباط، وعاد رصيدهما في البنك مرة أخرى إلى 500000 جنيه إسترليني بعد التعديل.