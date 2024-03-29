محتال محترف.. سائق يزيف طريقة لجمع الأموال من العملاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف رجل من مدينة دلهي الهندية مؤخرا عن عملية احتيال مزعومة من قبل سائق سيارة تابعة لإحدى شركات خدمات التوصيل الشهيرة، وأوضح أن السائق فرض عليه ضعف الأجرة المتفق عليها.

وبدأت القصة عندما رغب رجل بعد وصوله في وقت متأخر من الليل إلى مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي مع والده طلب سيارة لتوصيلهما إلى المنزل، ولم يكن يعلم أنه كان على وشك التورط في عملية احتيال متكررة، وفقا لموقع "news18".

ونشر الرجل تفاصيل الحادث على حسابه الشخصي "@Why_am_i_alive0" بالمنصة الإلكترونية "reddit".

وأوضح أن حساب الرحلة على الأبليكيشن كان حوالي 340 روبية (أي ما يعادل 192.77 جنيها)، ومع ذلك ، عند وصول إلى المنزل، طلب السائق 648 روبية (أي ما يعادل367.40 جنيها) ، أي ما يقرب من ضعف المبلغ المتفق عليه.

وشعر بالدهشة لأن السائق أظهر له لقطة شاشة تعرض الأجرة على أنها 648 روبية ، مشيرا إلى رسوم الانتظار كسبب للزيادة، لكن هذا التفسير لم يصدقه الرجل، حيث لم تكن هناك حركة مرور أو توقف أثناء الرحلة.

على الرغم من شكوكه ، قرر الرجل تجنب المواجهة ودفع المبلغ، وعند الفحص الدقيق للصورة ، ظهرت تناقضات وتم كتابة اسمه بشكل خاطئ ، وبشكل غريب ، وطرح رمزين لتطبيق Uber على الشاشة.

وأوضح الرجل أنه وقع ضحية لعملية احتيال، وتواصل على الفور مع خدمة عملاء الشركة، واستطاع السائق جمع 127.48 روبية فقط من الزبائن.

وأثار المنشور الجدل من الجمهور. وقال أحد المستخدمين: "حدث نفس الشيء معي سابقا".

UBER AIRPORT SCAM !!!!! w screenshots

byu/Why_am_i_alive0 indelhi

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