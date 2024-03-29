رجل يهرب من السجن بطريقة لن تخطر على بالك.. هذا ما فعله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تمكن فنزويلي من الهروب من السجن عن طريق التنكر في هيئة امرأة والخروج ببساطة في نهاية ساعات الزيارة.

وبحسب odditycentral، تمكن مانويل لورينزو أفيلا ألفارادو، وهو رجل يبلغ من العمر 25 عامًا مسجونًا بتهمة القتل والسرقة المشددة، من الفرار من سجن إل ليبرتادور في توكويتو بولاية كارابوبو الفنزويلية بعد زيارة زوجية.

وبحسب صحيفة إل كارابوبينو المحلية، وقع الحادث حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، في نهاية ساعات الزيارة.

على الرغم من لون بشرته الداكن، تمكن ألفارادو من خداع العديد من حراس السجن بأنه امرأة شقراء من خلال ارتداء باروكة شعر مستعار وملابس نسائية، على الأرجح جلبتها صديقته.

التقطت كاميرات المراقبة في السجن اللحظة التي خرجت فيها السجينة، التي كانت ترتدي زي سيدة، من المنشأة شديدة الحراسة من خلال الاختلاط بمجموعة من النساء الفعليات في نهاية ساعات الزيارة.

ومن غير الواضح كيف تم خداع الحراس بهذه السهولة، ولهذا السبب يتم حاليًا التحقيق مع أربعة منهم فيما يتعلق بهذا الحادث.

تم نقل أفيلا مؤخرًا إلى سجن توكويتو من منشأة إصلاحية أخرى في الولاية، لكنه تمكن من الهروب بشكل مثير للإعجاب بمساعدة مزعومة من صديقته المطلوبة أيضًا كشريكة، على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الشرطة الفنزويلية، لا يزال مانويل لورينزو أفيلا ألفارادو وصديقته طليقي السراح.

ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها سجين زيًا نسائيًا للهروب من السجن، قبل عامين، قام رجل من باراجواي يُلقب بـ "جورديتو ليندو" بنفس الحيلة، حيث ارتدى شعرًا مستعارًا أسود، ووضع مكياجًا، وملابس نسائية، وخرج من الباب الأمامي للسجن، لكن حريته لم تدم طويلاً، حيث تمكنت السلطات من القبض عليه في غضون ساعتين.

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