بالضرب والصفع.. زوجان يعتديان على بعضهما في محكمة الأسرة- لن تتوقع السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

في مشهد مثير للذعر، اعتدى رجل ومرأة على بعضهما البعض داخل إحدى قاعات محكمة الأسرة بالهند.

واتضح أنهما زوجان، وبدأ الشجار بجدال لفظي بينهما بسبب قضية في محكمة الأسرة تخص الثنائي، واحتد الشجار حتى وصل لصفعات ولكمات وشجار بالأيدي، وفقا لما جاء بموقع "تايمز اوف انديا".

ظهرت المرأة في الفيديو وهي تندفع باتجاه الرجل بتهديدها واستفزازها.

وحاول الحاضرون التدخل لفض الشجار، ولم يجد الرجل سبيلاً سوى الرد بصفعة قوية لزوجته.

والتف الناس حولهم لمتابعة الشجار وتصوير الحادثة، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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