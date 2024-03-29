هذًا ما يحدث لجسمك عند توقفك عن التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الإقلاع عن التدخين قرارٌ حكيمٌ يُؤثّر إيجابًا على صحة الإنسان على المدى القصير والطويل.

مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يقول لمصراوي بعض فوائد الإقلاع عن التدخين

تحسين وظائف الجهاز التنفسي

تزداد كمية الأكسجين في الدم والأنسجة

تزداد كفاءة خلايا الجسم وخلايا المناعة بالتدريج

يقل السعال والصفير وضيق التنفس

تبدأ وظائف الرئة والدورة الدموية في التحسن

تزداد القدرة على ممارسة الحركة بنشاط والرياضة

تحسين صحة القلب

ينخفض معدل ضربات القلب الزائدة وضغط الدم المرتفع

تقل مستويات أول أكسيد الكربون في الجسم تمامًا

تُصبح الأوعية الدموية أكثر مرونة

تنخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

تحسين صحة البشرة

يزداد تدفق الدم إلى الجلد، وكذلك الأكسجين والفيتامينات

تقل عمليات ترهل الجلد، وتكوين التجاعيد

يختفي اللون الرمادي الذي يميز بشرة وجه المدخن

يبدأ الوجه في استعادة الحيوية والشروق

تحسين حاسة التذوق والشم

تبدأ النهايات العصبية في النمو مرة أخرى

تتحسن حاسة التذوق وحاسة الشم

تحسين الصحة العامة

يقل خطر الإصابة بالسرطان

يُصبح جهاز المناعة أقوى

تتحسن الصحة الجنسية

تتحسن جودة النوم

يُصبح الشخص أكثر نشاطًا وحيوية

إعادة التأهيل

يبدأ الجسم في عملية إعادة التأهيل

يتم إصلاح بعض الأضرار في غضون ساعات، وعدة أيام

تستغرق عمليات الإصلاح الأخرى سنوات بشرط الامتناع عن التدخين فعلاً

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