الامارات | جناح الإمارات يتوج بذهبية «إكسبو الدوحة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل جناح دولة الإمارات في إكسبو 2023 الدوحة، على الجائزة الذهبية لأفضل الأجنحة المبنية ذاتياً، وذلك في ختام المشاركة في إكسبو 2023 الدوحة الذي استمر لمدة ستة أشهر. وتم اختيار جناح دولة الإمارات تماشياً مع معايير الجائزة التي تتمحور حول الالتزام بموضوع إكسبو الدوحة 2023، وتصميم الجناح المبتكر، واختيار أنواع النباتات، واستخدام مواد مستدامة في البناء، وتقديم برامج بيئية وثقافية غنية، إضافة إلى تقديم تجربة تعكس ثقافة دولة الإمارات ورحلتها المستدامة.

وصممت جناح دولة الإمارات - الممتد على مساحة 2290 متراً مربعاً - مجموعة «باركي إنجلز»، واستوحت تصميمها للجناح من الشجرة الوطنية لدولة الإمارات (شجرة الغاف)، حيث يعكس التصميم جذور الشجرة وامتداد أغصانها وأوراقها، إضافة إلى جدران ترابية مصنوعة من مواد طبيعية محلية، وسقف مصنوع من سعف النخيل، كما شمل الجناح حديقة تضم نباتات محلية صالحة للأكل، منها أشجار الفاكهة والنباتات الطبية والزهور والتوابل، والشجيرات والأعشاب والنباتات التي تستخدم في المنتجات الصناعية والنباتات المعمرة.

وقالت وزيرة دولة، نورة الكعبي: «إن حصول جناح الدولة على الجائزة الذهبية لأفضل الأجنحة المبنية ذاتياً، هو نتيجة رؤية ودعم القيادة في الإمارات لجميع الجهود الهادفة إلى رفع اسم الدولة في جميع المحافل الإقليمية والعالمية، وحرصها على أن تكون مشاركات الدولة نوعية، وتعكس ما حققته من إنجازات على مختلف المستويات وفي جميع القطاعات».

وأضافت: «فخورون بهذا الإنجاز الإماراتي الجديد الذي يعكس العمل الجاد والدؤوب لفرق العمل المختلفة في وزارة الخارجية، ومؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، ومكتب المشاريع الوطنية، وذلك بقيادة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، حيث نجح جناح دولة الإمارات على مدار ستة أشهر الماضية - من خلال تصميمه الفريد والمبتكر - في أن يسلط الضوء على الإرث الزراعي الغني لدولتنا، ويبني روابط وصداقات مع قطر والعالم». وضم الجناح تحت عنوان «إرث وأثر» ست تجارب للضيوف، صممتها شركة «أتيليه بروكنر»، وهي شركة متعددة التخصصات تشمل أعمالها الأخرى متحف المستقبل، حيث قدم الجناح للزوار تجربة متعددة غنية بالمعلومات وتكشف عمق العلاقة بين شعب دولة الإمارات والبيئة، وتسلط الضوء على جهود الرواد والمبتكرين في الدولة للحفاظ على الأرض والطبيعة، وصولاً إلى إرث زراعي مزدهر وأمن غذائي مستدام.

وتضمنت برامج جناح دولة الإمارات حلقات نقاشية شارك فيها حالمون وخبراء بارزون في الابتكارات الزراعية والأمن الغذائي، وورش عمل تعليمية للأطفال تعزز الوعي حول بيئتنا الطبيعية والاستدامة، وجلسات إبداعية شجعت الوعي البيئي، وورش تجربة المنتجات الغذائية من المطبخ المحلي التي عرضت نباتات تنمو في البيئة الصحراوية في دولة الإمارات. وأقيمت هذه البرامج بالتعاون مع العديد من الجهات في الدولة.

نورة الكعبي:

جناح دولة الإمارات نجح على مدار الأشهر الستة الماضية في تسليط الضوء على الإرث الزراعي الغني لدولتنا.