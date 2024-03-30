«هيدوب في فمّك».. خطوات عمل كحك المحلات داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كحك العيد يعد من الحلويات الأساسية في عيد الفطر المبارك، ولا يمكن الاستغناء عن تواجده داخل المنزل، لأنه من الطقوس المصرية الأصيلة، بينما تحرص العديد من الأمهات على تحضيره في العيد، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل الكحك الدايب مثل المحلات.

يمكن تحضير الكحك الدايب مثل المحلات بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل، على خطى الشيف «ساندرا مكاري» في برنامجها «بالهنا والشفا»، الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة:

المقادير

250 جرام دقيق شوفان.

1 ملعقة كبيرة نشا.

90 جرام سمنة.

3 ملعقة كبيرة ماء دافيء.

1 ملعقة كبيرة سكر دايت.

1 ملعقة صغيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

1 ملعقة صغيرة ريحة كحك.

عين جمل وفستق سليم للحشو.

خطوات التحضير

في البداية يتم إضافة مكونات الكحك وتعجن.

يشكل الخليط على شكل كرات ويحشى بالمكسرات.

يخبز بالفرن ويزين بالسكر والسكر البودرة.

طريقة عمل الكحك الناعم بالسمن

المقادير

ثلاثة أكواب من السمن.

سكر بودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كيلو دقيق.

رشة ملح.

3 أكواب من الحليب الدافيء.

ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.

طريقة التحضير