"أرى وجوه شياطين".. مرض غريب ونادر يحول حياة رجل إلى كابوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عانى رجل من مرض مرض نادر ويعرف باسم "prosopometamorphopsia" أو "PMO"، سببه اضطراب حاد في الرؤية، يجعل الشخص يرى أجزاء من وجوه الأشخاص مشوهة بالشكل واللون أو الموضع.

وبحسب مجلة "ذا لانسيت " الطبية، تظل بقية أجزاء الجسم كما هي في شكلها الطبيعي، وهذا ما عانى منه فيكتور شارا، 59 عاما، من ولاية ناشفيل الأمريكية.

وقد يرى بعض المصابين بالمرض، وجوها تتحول إلى تنانين أو رؤوس أسماك أو آذان تخرج من أعلى رؤوس بعض الناس"، فيما ذكر بعض المرضى أنهم يرون "عيونا تخرج من الجمجمة أو عيونا ثالثة في منتصف جباه الأشخاص".

وقال شارا لشبكة "سي إن إن" الأمريكي، إنه استفاق في أحد الأيام، ليجد صديقه الذي دخل عليه غرفته بوجه غريب، وكذلك حدث مع وجه حبيبته، حيث ظهرا مثل "الشياطين" أو "مخلوقات في أفلام الرعب"، بحسب وصفه.

وأضاف: "أرى أذن أي شخص مدببة، كما تبدو الوجوه بشكل عام ومشوهة، حاولت أن أشرح لزميلي في الغرفة ما أراه، لكنه اعتقد أنني مجنون، خرجت ورأيت كل الوجوه مشوهة، وحتى الآن يحدث ذلك معي".

وساعد شارا في إنشاء صورة ثنائية الأبعاد بواسطة الكمبيوتر لما يرى الوجوه عليه"، مضيفاً أن هناك "ما هو أكثر من ذلك بكثير".

وتابع: "ما لا يفهمه الناس من الصورة، هو أن هذا الوجه المشوه الذي أراه.. يتحرك ويتحدث ويقوم بإيماءات، يبعدني ذلك عن الآخرين، أحاول ألا أسمح بحدوث ذلك لأنني أدرك ما أعانيه، ومع ذلك، أشعر بأنني لم أعد قادرا على الاقتراب من الناس كما اعتدت من قبل".

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