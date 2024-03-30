أعشاب تعزز صحة المناعة وتقي من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية لتعزيز صحة المناعة وحماية الجسم من الأمراض، بما في ذلك السرطان، وتعد الأعشاب من أهم هذه الطرق، حيث تحتوي على العديد من المركبات المفيدة للصحة.

ووفقا لما جاء في موقع «ويب ميد الطبي»، توجد 5 أعشاب تعزز من صحة المناعة وتقي من الأمراض الخطيرة:

أبرز 5 أعشاب تحمي من الأمراض

1- القرفة

تحتوي القرفة على مركبات مضادة للأكسدة ومضادات الالتهابات، تعزز صحة الجسم وتحمي من الأمراض، وكذلك حماية الخلايا من التلف، والوقاية من السرطان.

2- الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادات الأكسدة، تساعد على الحماية من الأمراض وتعزز صحة الجسم وتقوي المناعة.

3- الكركم

يحتوي الكركم على مركب الكركمين، وهو مركب مضاد للأكسدة والالتهابات، والذي يساعد على تعزيز صحة الجسم، وحماية الجسم من السرطان.

4- النعناع

يحتوي النعناع على مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات، كما يعزز من صحة الجهاز الهضمي ويقي من الالتهابات والأمراض، وكذلك يقلل من التوتر.

5- الكركديه

مشروب الكركديه ذات اللون الأحمر مليء بمضادات الأكسدة، التي تساعد على الحماية من السرطان وتحمي من الأمراض، كما أنه يساعد على خفض ضغط الدم.

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