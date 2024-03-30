11 علامة تدل أن أحد أفراد أسرتك مدمن على الكحول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

إدمان الكحول هو اضطراب خطير يمكن أن يكون له تأثير كبير على حياة الشخص المدمن وأسرته، لذا إذا كنت تعتقد أن أحد أفراد أسرتك قد يكون مدمنًا على الكحول، فهناك بعض العلامات التي يجب البحث عنها، نرصدها لكم في النقاط التالية، وفقا لموقع "mayoclinic":

1. العجز عن تقليل كمية الكحوليات التي يتناولها.

2. قضاء الكثير من الوقت في شُرب الكحوليات أو التعافي من آثارها.

3. الشعور برغبة ملحة أو حاجة ماسة إلى شرب الكحوليات.

4. عدم القدرة على الاختلاط الاجتماعي مع الآخرين دون تناول الكحول.

5. العجز عن الوفاء بالتزامات العمل أو الدراسة أو المنزل.

6. الاستمرار في شرب الكحوليات رغم تسببها في مشكلات بدنية أو اجتماعية أو مهنية أو في العلاقات مع الآخرين.

7. التغيرات المزاجية، وتظهر على هيئة الغضب وسرعة الانفعال والانزعاج.

8. القيام بسلوكيات خطيرة مثل القيادة أو ممارسة السباحة تحت تأثير الكحول.

9. الانقطاع عن المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والهوايات.

10. تخزين الكحول في أماكن سرية، مثل السيارة أو الملابس.

11. تظهر عليهم علامات أعراض الانسحاب عند التوقف عن تناوله أو عدم توفره لهم، مثل الغثيان والصداع والتعب ورعشة اليد ومشكلات النوم والهلوسة والقلق ونوبات الصرع.

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