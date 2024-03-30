الرمان والزيتون.. ثنائي ذهبي يحميك من مرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الرمان فاكهة شتوية غنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية، كما أنه مصدر جيد للألياف والفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامين C وفيتامين K والبوتاسيوم، ويحتوي أيضا على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في حماية الجسم.

وأوضح استشاري العقم وطب الأعشاب، د. لقمان الحكيم، في مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة "تيك توك"، فوائد الرمان والزيتون لصحة القلب.

وقال "الحكيم"، إن هذه الأطعمة تعمل على تقوية عضلة القلب والشرايين، ويمكنك عصر 600 جرام من الرمان وتناولهم يوميا، أو تناول مغلي أوراق الزيتون مرتين يوميا".

وأكد: "أتحدى أي شخص أنه بعد تناول الرمان وزيت الزيتون وأوراق الزيتون ينفي تحسن صحة قلبه".

واختتم: "يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي، والتوقف عن تناول مشروبات الطاقة".

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