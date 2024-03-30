طريقة عمل البرجر في البيت.. اعرفي أسرار المطاعم 

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البرجر يعد من الوجبات المفضلة لدى الكثير من الشباب والأطفال الصغار؛ إذ يحرص العديد على تناوله من المطاعم، نظرا لمذاقه اللذيذ، ما يجعل الأمهات يبحثن عن طريقة عمله في المنزل، ومعرفة أسرار المطاعم، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل البرجر في المنزل مثل المطاعم.

خطوات ومكونات بسيطة يمكن من خلالها تحضير البرجر في المنزل مثل المطاعم، على خطى الشيف مروة مهنى، في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة:

المقادير

1/2 كيلو لحمة مفرومة

2 كوب فول صويا منقوع ومصفي

ملح وفلفل

بهارات حسب الرغبة

عيش كايزر

بطاطس محمرة

كاتشب

خيار مخلل

مستردة

حلقات بصل

كابوتشا

جبنة شيدر شرائح

حلقات طماطم مشوية

خطوات التحضير

في البداية تخلط اللحمة المفرومة مع الفول الصويا والبصل في الكبة

وتخلط المكونات جيدا ثم يضاف الملح والفلفل والبهارات

يجري تشكيل البرجر ويترك في الثلاجة حتى يتجمد

يشوى على الجريل ويقدم مع الكايزر والصوصات والجبنة الشيدر والبطاطس المحمرة

طريقة عمل البرجر بفول الصويا

المقادير

كيلو لحمة مفرومة فيها نسبة دهن 20%.

بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح رفيعة.

كوب فول صويا.

2 كوب ماء مغلي.

2 ملعقة كبيرة بهارات برجر.

ملح.

فلفل.

رشة سكر.

للتقديم

عيش برجر.

جبنة شيدر.

خس.

شرائح بصل وطماطم.

خيار مخلل.

طريقة عمل البرجر بالفراخ

برجر بطاطس

نصف كيلو صدور دجاج

نصف كيلو أوراك دجاج مخلية

نصف كوب بقسماط مطحون

كيسان من بهارات البرجر الجاهزة

ملعقة كبيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة بابريكا

أسرار برجر المطاعم

توقيت رش الملح على البرجر سر نجاحه بالمطاعم؛ إذ من المهم أن يجري إضافته مباشرة قبل وضعه على الجريل للتسوية، وليس أثناء تشكيله حتى لا يمتص الملح السوائل من اللحم، ويصبح البرجر جاف.