بعد خلاف مادي ومروان في إمبراطورية ميم.. كيف تتعامل مع شريك حياتك الغيور؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت الحلقة 20 من مسلسل إمبراطورية ميم أحداثًا عديدة مشوقة، بدأت بنشوب خلاف بين «مادي»، التي تجسد شخصيتها الفنانة الشابة مايان السيد، وصديقها مروان أبو المجد، الذي يجسد شخصيته الفنان نور النبوي، وذلك بسبب شعور «مادي» بالغيرة الشديدة على «مروان» بعدما رأته يتحدث إلى فتاة أخرى داخل الجامعة.

ونشب الخلاف بين مادي ومروان بسبب تحدث الأولى بصوت عال أمام زملائهما في الحرم الجامعي لغيرتها الشديدة عليه، وبعدما واجهها الأخير بتلك الغيرة أنكرتها وتركته وذهبت.

كيفية التعامل مع الشخص الغيور

وفي سياق أحداث الحلقة 20 من مسلسل إمبراطورية، نوضح خلال السطور الآتية مجموعة من النصائح للتعامل مع الأشخاص الغيورين، حسبما ذكر موقع «maclynninternational».

- فهم جذور الغيرة

أولًا يجب عليك فهم جذور الغيرة لأنه غالبًا ما تنبع الغيرة في جوهرها من شعور شريك حياتك بعدم الأمان أو الخوف من الخسارة أو تجارب الماضي، فمن المهم إدراكك لأن تلك الغيرة هي عاطفة طبيعية.

- التواصل المفتوح والصادق

التواصل هو حجر الأساس لحل المشكلات في العلاقات، لذا يجب عليك تشجيع الطرف الآخر على إجراء الحوارات المفتوحة فيما بينكما، إذ يشعر كلا منكما بالأمان للتعبير عن مشاعره دون إصدار أحكام.

- بناء الثقة

يتطلب عليك عند شعور شريك حياتك بالغيرة بناء الثقة معه والحفاظ عليها، وذلك بشأن أفعالك وأماكن وجودك، مع محافظتك على وعودك، فبمرور الوقت، تطمئن هذه الإجراءات شريكك بالتزامك وتقلل من مشاعر عدم الأمان.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم نخبة من الفنانين من بينهم، خالد النبوي، نور النبوي، نشوى مصطفى، حلا شيحة، مايان السيد، هاجر السراج، محمود حافظ.