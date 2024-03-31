عادة غير شائعة تنذرك بارتفاع الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

قد يتبع بعض الأشخاص عادات يومية يمكنها أن تؤدي إلى الإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

وبحسب ما ذكره موقع mayoclinic، وwebmd، إليك العادة غير شائعة لارتفاع مستويات

الكوليسترول في الدم.

عادة ما يربط معظم الأشخاص ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، باتباع أنظمة غذائية ضارة فقط، ولكن بعيدًا عن الأطعمة.

كشف الأطباء، أن الكسل والشعور بالخمول والبقاء جالسًا لوقت طويل في اليوم، إذا كان في المنزل أو العمل، يمكنها أن تؤدي إلى الإصابة بارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وليس الإصابة بزيادة الوزن ومشكلات العظام المختلفة فقط.

وذلك نتيجة أن الأنزيم الذي يجعل الكوليسترول الضار يتحول إلى كوليسترول جيد يحدث خلل به بنسبة 95%، ويتم ذلك خلال الجلوس لوقت طويل، لذا يكون من الضروري التحرك من وقت لآخر على الأقل لمدة من 3 إلى 5 دقائق كل نصف ساعة بحد أدنى.

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