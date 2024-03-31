أعراض إذا ظهرت عليك بشكل متكرر تدل على إصابتك بالديدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك أعراض إذا ظهرت عليك بشكل متكرر تدل على وجود ديدان في بطنك، لذا عليك الانتباه وعدم تجاهلها.

ويقول الدكتور إبراهيم سعيد جمعة هناك أعراض شائعة تدل على إصابتك بالديدان مثل ألم البطن وقد يكون الألم خفيف أو شديد على حسب نوع الدودة.

وأيضًا الإصابة بالإسهال، وقد يكون مصحوب بغثيان وقيء، وغازات وانتفاخات، وفقدان الوزن دون سبب واضح.

وأضاف أخصائي الباطنة وسوء التغذية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن يمكن الشعور بحكة حول الفرج وتنتشر في الليل، وأيضًا يمكن ظهور دم أو مخاط في البراز.

بالإضافة لفقدان الشهية واضطرابات النوم، والإرهاق والتعب.

وأكد على أن هناك أعراض أكثر دقة مثل ما يلي:

رؤية الديدان في البراز حول فتحة الشرج، التهاب في المهبل، وألم المفاصل والعضلات.

ومن المهم استشارة الطبيب عند تكرار وملاحظة أي منها.

نصائح للوقاية من الإصابة بالديدان

غسل اليدين جيدا بالماء والصابون.

تنظيف المرحاض.

تنظيف الأسطح.

ارتداء الأحذية عند المشي في الأماكن الملوثة.

تجنب تناول الطعام النيء أو غير المطبوخ.

شرب الماء النظيف.

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