ماذا يحدث عند تخزين الخبز داخل الفريزر؟.. تأثيرات غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الحفاظ على الخبز طازجًا لفترة طويلة أمر صعب، ويعد تخزين الخبز في الفريزر طريقة شائعة للحفاظ عليه طازجًا لفترة أطول.

الدكتور معنز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، يقول لـ"الخليج 365"، إن تجميد الخبز لا يتسبب في فقدان أي قيمة غذائية جوهرية، وقد تتغير بعض خصائص النشا، مما قد يؤثر على كيفية هضم الجسم للخبز.

وتابع أن الخبز المجمد قد يصبح أكثر صعوبة في الهضم، ما قد يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص.

التغيرات في الملمس

قد يتسبب تجميد الخبز في تغيير ملمسه، ما يجعله أكثر جفافًا وقسوة، ويمكن إعادة ترطيبه عن طريق تسخينه أو وضعه في وعاء مغلق مع قطعة من القماش المبلل.

التغيرات في الطعم

قد يتسبب تجميد الخبز في تغيير طعمه، ما يجعله أقل نكهة، ويمكن تحسين طعم الخبز المجمد عن طريق تحميصه أو تسخينه في الفرن.

مخاطر محتملة لتخزين الخبز في الفريزر

يؤدي تخزين الخبز في الفريزر لفترة طويلة إلى تراكم بلورات الثلج، ما قد يجعله جافًا وقاسيًا، وقد يؤدي ذلك إلى نمو البكتيريا، ما قد يجعله غير آمن للأكل.

من المهم تخزين الخبز في الفريزر بشكل صحيح واستهلاكه في غضون شهرين من تاريخ التجميد.

نصائح طبية لتخزين الخبز في الفريزر

تأكد من أن الخبز بارد تمامًا قبل تخزينه في الفريزر.

قسّم الخبز إلى أجزاء صغيرة لتسهيل إذابته.

غلف الخبز بإحكام في ورق بلاستيكي أو ورق ألمنيوم أو وعاء محكم الإغلاق.

يجب تقييم الفوائد والمخاطر المحتملة قبل اتخاذ القرار.

إذا كنت تعاني من مشكلات في الهضم، فمن الأفضل تجنب تناول الخبز المجمد.

ولكن إذا كنت تبحث عن طريقة للحفاظ على الخبز طازجًا لفترة أطول، فإن تجميده هو خيار مناسب.

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