طريقة عمل الجوزية بسر محلات الحلويات.. «الطعم هياخدك لعالم تاني»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الجوزية من الحلويات الشرقية، التي يمكن تقديمها خلال شهر رمضان المبارك، وتحشى بأنواع مختلفة مثل الشيكولاتة والكراميل، وبخطوات بسيطة تعطي نفس طعم الجاهزة، بحسب الشيف غادة التلي، ببرنامج «زعفران وفانيلا»، على قناة cbc sofra.

المقادير

2 كوب دقيق منخول للحصول على نتيجة أفضل.

200 جرام زبدة أو سمنة بلدي، ولا يفضل استخدام الزيت في هذه الوصفة.

ربع كوب من النشا.

1 كوب سكر بودرة ويمكن زيادة كميته حسب الرغبة.

فانيليا.

1 علبة حليب مكثف محلى مغلي لمدة نصف ساعة في حلة الضغط، حتى يتحول إلى مربى الحليب أو صوص كراميل ثقيل، أو يمكن استخدام الجاهز.

شوكولاتة قابلة للدهن.

للتقديم:

شوكولاتة مذابة.

شوكولاتة بيضاء مذابة.

ألوان غذائية غير ضارة بالصحة.

طريقة عمل الجوزية:

تبدأ الخطوة الأولى بخلط الدقيق والزبدة مع النشا والسكر والبيض والفانيليا، حتى تتحول إلى عجينة سهلة التشكيل، ويتم تقسيم العجينة، وتوين كل جزء بلون معين من الألوان الغذائية حسب الرغبة.

وتأتي خطوة التشكيل بوضع العجينة في ماكينة الجوزية.

الخليط في ماكينة الجوزيه وتخبز في فرن ساخن، على درجة حرارة متوسطة، ثم تحشى باللبن المحلى المكثف أو الشوكولاتة القابلة للدهن وتلصق وتقدم.