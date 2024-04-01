رجل يفتح نعش شقيقه ويقطع أذنه ويخفيها في الثلاجة.. لن تتوقع ما حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، كشف رجل يدعى جيان تشونج من سيدني بأستراليا، السبب الذي دفعه إلى قطع أذن شقيقه قبل دفنه، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة dailystar البريطانية.

وذكر أنه تسلل مع نجله إلى النعش وقطع جزءا من أذنه، لأنه لا يرى خيارا آخر، ليثبت أن ابن شقيقه غير شرعي، لأنه ترك منزلًا بقيمة مليون دولار في جنوب غرب سيدني، ولم يترك وصية جيدة، كما طلب من شقيقه قبل أن يموت إجراء اختبار الحمض النووي لكنه رفض.

وأوضح أن رفض شقيقه إجراء الاختبار، جعله يأخذ الأمر على عاتقه، لأنه يرى أن والدته تستحق أن تأخذ من الميراث، لأنها تعاني من الفقر، وأخذ جزءًا من الأذن من أجل اختبار الحمض النووي، ووضعها في كيس بلاستيكي داخل الثلاجة، وكان بحاجة إلى توقيع من خدمات الجنازة على أن قطعة الأذن مشروعة، ولكنهم رفضوا ونبهوا أقرب أقارب المتوفى.

وداهم رجال الشرطة في وقت لاحق الثلاجة للاستيلاء على الأذن، واعترف بجريمته العام الماضي في محكمة بيروود المحلية وتم تغريمه 1500 دولار.

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