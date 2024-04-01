كيف تتخلصين من بقع الأريكة بصورة فعالة؟.. «هترجع أفضل من الأول»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تنظيف الآرائك بأنواع أقمشتها المختلفة أمر يهم العديد من ربات البيوت، وذلك لسرعة تعرض الأريكة بسقوط البقع المتباينة عليها، وفي بعض الأحيان قد يكون التخلص من بعض أنواع البقع أمرًا أشبه بالمستحيل.

وفي التقرير الآتي، نقدم أبرز الخطوات للتخلص من أي بقع تتواجد على الأريكة بصورة فعالة وغير مكلفة حسب ما ذكر موقع «plumbs».

استخدام الفرشاة

للتأكد من حصولك على تنظيف عميق وفعال للأريكة، أول شيء يجب عليكِ فعله هو إزالة أي فتات أو أوساخ من السطح وبين وسائد الأريكة، ومن أجل قيامك بتلك الخطوة ستحتاجين لقطعة قماش نظيفة وجافة، وتأكدي من وصولك إلى جميع الزوايا، أما بالنسبة للبقع الجافة قد تحتاجين إلى استخدام فرشاة قاسية.

التخلص من الروائح الكريهة

عادة ما تميل ألياف الأريكة إلى التشبث بالروائح المنبعثة من الانسكابات ومختلف الأشياء التي تتساقط عليها أو تتعرض لها، ومع مرور الوقت يمكن أن يتطور هذا الأمر إلى انبعاث رائحة كريهة وطويلة الأمد، لذا يجب عليكِ تجربة منظف الأقمشة الطبيعي لإزالة الروائح الكريهة إلى الأبد.

ويمكنك التخلص من الروائح الكريهة من خلال تلك الخطوات:

- إزالة أي فتات من سطح الأريكة.

- رش الأريكة بأكملها بصودا الخبز، واتركيها لمدة 20 دقيقة على الأقل.

- تنظيف الأريكة بالمكنسة الكهربائية باستخدام الفرشاة المرفقة.

- لإزالة البقع العنيدة، اخلطي صودا الخبز مع منظف السجاد الجاف واتركيها لمدة 20 دقيقة أخرى.

إزالة البقع من القماش

- خذي ملعقة صغيرة من سائل غسيل الصحون واخلطيه مع كل من، الخل الأبيض وصودا الخبز والماء الدافئ للحصول على رغوة.

- ضعي هذا الخليط مباشرة على أي بقع أو لطخات يمكنك رؤيتها على أريكتك القماشية.

- اتركيه ليجف لمدة 10 دقائق.

- عندما يجف، امسحي السطح بقطعة قماش نظيفة لإزالة أي بقايا.