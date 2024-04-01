«مش هتاخد منك وقت».. أسهل طريقة لتنظيف سقف المطبخ من الدهون والأوساخ

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تستعد ربات المنزل قبل العيد إلى تنظيف جميع أركان المنزل، لكن التخلص من الأوساخ والدهون العالقة في سقف المطبخ من أكثر الأمور صعوبة، لذا قدم موقع «candy-home» بعض الحيل السحرية، التي تسهل عليك عملية التنظيف، وفي أقل من 10 دقائق، للحصول على مطبخ لامع خالي من الدهون.

أسهل طريقة لتنظيف سقف المطبخ من الدهون والأوساخ

لا يتطلب الأمر سوى بعض المستلزمات الأساسية، التي تساعدك في التخلص من أوساخ المطبخ المتراكمة، عبر استخدام بعض الاحتياجات الضرورية، ويمكن تناولها في التقرير التالي:

ممسحة أسفنجية.

جردل.

أكياس قمامة.

خل.

صابون أطباق.

ماء.

سلم.

طريقة الاستخدام

قومي بقص أكياس القمامة وفردها من المنتصف، وبعد ذلك افرديها على أرض المطبخ.

احضري الدلو وضعي به لتر من الماء وأضيفي إليه ملعقتين من الخل الأبيض فهو يساعد في إزالة الدهون، ولا تزيدي في استخدامه حتى لا يؤثر على الدهان.

ضيفي كمية قليلة من مسحوق الأطباق اليدوي الخاص بك، ولا ننصح باستخدام مسحوق الأطباق الخاص بغسالات الأطباق.

ضعي الممسحة الخاصة بك في الدلو الذي به الخليط

اعصري الممسحة لكي تتخلصي من الماء الزائد.

قومي برفع الممسحة إلى أعلى في اتجاه السقف حتى تصلي إليه، وبعد ذلك حركيها يمينا ويسارا.

اذا لم تصلي إلى السقف وأنت على الأرض يمكنك الاستعانة بالسلم المنزلي.

ضعي الممسحة في الدلو لكي تتخلصي من الدهون، وبعد ذلك اعصريها لتتخلصي من الماء الزائد، وكرري ذلك باستمرار حتى تقومين بتنظيف السقف.