عروس تتفاجئ بإلغاء زفافها دون معرفتها .. لن تتوقع ما حدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، تفاجأت عروس أن شقيقة زوجها ألغت حفل زفافها قبل ساعات قليلة من انطلاقه، وشعرت العروس بالرعب حول السبب الذي دفعها للقيام بذلك.

وبحسب ما ذكرته صحيفة mirror البريطانية، وقامت شقيقة العريس بالاتصال على الكنيسة و مكان حفل الزفاف، وقالت أن العروسين انفصلا وتم إلغاء حفل الزفاف، وتم اكتشاف الأمر فقط عندما ذهب ضيف إلى المكان لفحص موقف السيارات، وتم إخباره بأن الزفاف تم إلغائه وسرعان ما تواصل مع العريس.

واكتشفوا أن كل شيء كان يجهز لحفل الزفاف توقف ما جعل العروسين في حالة صدمة، بسبب اكتشافهم بأن شقيقة العريس هي المتسببة في إلغاء حفل الزفاف، وتبين أن السبب يعود أنها لم تحب العروس ولا ترغب في هذا الزفاف.

وتمكن العروسين من تصحيح الخطأ، و لحسن الحظ استطاعت الكنيسة ومكان الاستقبال من تصحيح خطأهم وتم عقد حفل الزفاف بعد بضعة أيام، ولكن كان هناك طعام مختلف عما كان مخططًا له، ومصور مختلف، وبعض الديكورات لم تكن موجودة، ويأمل العروسين قاعات حفلات الزفاف و الكنيسة التأكد من العروس أو العريس من إلغاء الزفاف قبل تأكيد الأمر.

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