ما سر التشاؤم من الغراب والقطط السوداء ؟ الإجابة ستدهشك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك العديد من الأشخاص التي تشعر بالتشاؤم عند رؤية الغراب والقطط السوداء، ويؤثر ذلك عليهم سلبًا في باقي اليوم ويكونوا في حالة مزاجية سيئة.

في هذا الصدد، قالت الدكتورة ايمان عبدالله، استشاري الصحة النفسية، إن سبب شعور بعض الأشخاص بالتشاؤم لرؤية الغراب، لأن أساس معرفتنا به على الأرض كان ليعلم الدفن، وبالتالي يربطه الأشخاص بالوفاة والأحداث السلبية، ويتم ربطه في قصص وهمية في العقل الباطن.

وأضافت عبدالله، أن أغلب الأشخاص التي تتشائم من رؤية الغراب يكون بسبب تواجده في أمر سلبي مر به الشخص، وبالتالي يرتبط الغراب والقطط السوداء بهذا في عقل الانسان، ولا يستطيع تخطيه، لذا تكرار رؤيته دائمًا ما يجعل الشخص يتذكر الموقف السيء أو الحدث السلبي الذي أثر عليه، ويعرف ذلك في علم النفس بـ"ارتباط شرطي بشيء معين".

وأوضحت استشاري الطب النفسي، أن الشعور بالتشاؤم من القطط السوداء والغراب في علم النفس، ما هي إلا خرافات انتشرت عبر أشخاص مختلفين وتم تصديقها، ما يجعلها تلعب دورًا هامًا في الأحداث على أرض الواقع مع اعتقاداته، وكثير من الأشخاص تتعامل مع السلوكات الخرافية لأنها تساعده نفسية على تقليل القلق والتوتر نتيجة الأحداث اليومية السلبية التي يمكن أن يواجهها، فا ربطها برؤية رمزًا للتشاؤم يشعرهم بسبب لما حدث ويجعلهم أكثر راحة.

وأكدت استشاري الصحة النفسية، أن معظم الأشخاص التي تقع في هذا الفخ يكون الأمر له علاقة بحدوث مشكلة أسرية أو أجتماعية، أو عدم استقرار حالتهم النفسية، أو المعاناة من تهديدات تتعلق بالحالة الاقتصادية، وغيرها من المشكلات التي تجعلهم في حالة من القلق والتوتر التي تزيد من فكرة التشاؤم.

وتابعت عبدالله، أن لون الغراب والقطط، بالأسود يجعلهم يروا أنهم رمزًا لأمر سيء، كما يظن البعض أن القطط السوداء يوجد داخلها جن أو غيره، ما يجعلهم يشعرون بالرعب والخوف عند رؤيتهم، وما هذا إلا اعتقادات سلبية و سلوك غير عقلاني.

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