5 أطعمة تهدد صحة الكبد.. ضيف ثقيل على مائدة الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكبد أحد أهم أعضاء الجسم، حيث يؤدي العديد من الوظائف الحيوية مثل تحويل السكر إلى دهون، وتوفير الطاقة خلال ساعات الصيام الطويلة.

لكن، قد يتعرض لخطر كبير بسبب بعض الأطعمة التي تُقدم على موائد رمضان، ونذكرها لكم وفقا لموقعي "webmd"، و"eatingwell".

- الأطعمة الدهنية

تُشكل هذه الأطعمة عبئا ثقيلا على الكبد، وتجعله عاجزا عن أداء وظائفه الحيوية بكفاءة.

مع مرور الوقت، يتراكم الدهون على الكبد، ما يؤدي إلى التهاب مزمن، يُعرف باسم التهاب الكبد الدهني.

- السكريات

عندما نأكل كميات كبيرة من السكريات، يضطر الكبد إلى تحويلها إلى دهون أكثر من اللازم، ما يسبب تراكم

هذه الدهون في الكبد.

- المخبوزات

من الوجبات الخفيفة المفضلة لدى الكثيرين، لكنها تشكل خطرا على صحة الكبد، بسبب محتواها العالي من السكر والملح والدهون.

- الأطعمة المقلية

بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة التي يمكن أن تتراكم في الكبد، ما يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني، وهو أحد العوامل الرئيسية لتليف الكبد.

- اللحوم المصنعة

نظرا لأنها غنية بكمية عالية من الدهون المشبعة، التي تسبب تلف الكبد على المدى الطويل.

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