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7 نصائح لتخزين العصير في الثلاجة أطول وقت ممكن.. مفعول سحري لليمون

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

العصائر

العصائر من الأساسيات على وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك، إذ يرغب كثيرون في تناولها طازجة بعد رفع أذان المغرب، ونقدم بعض النصائح التي تساعدك على تخزين العصائر لأطول فترة ممكنة دون تغير في خواصها، وفقا موقع «food today».

7 نصائح لتخزين العصير في الثلاجة 

وجب العلم أن أقصى مدة لتخزين العصير في الثلاجة 3 أيام، وبعد ذلك تكون فرصة تواجدها لفترة أكبر، عرضة لتكون وانتشار البكتيريا بداخلها، ما يجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي، لذا وجب معرفة بعض النصائح التي تساعدك على الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

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ضعي العصير المراد تخزينه في عبوات زجاج، لكي تحافظي عليه لأطول فترة ممكنة.

يفضل عدم وضع العصير في عبوات بلاستيكية، لأنها تقلل من عمرها الافتراضي بدرجة أكبر من المعتاد.

يستلزم ملء عبوة العصير كاملة، وعدم ترك أي فراغ، لأن ذلك يساهم بشكل الكبير في فسادها.

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نصائح لحفظ العصير في الفريزر

يمكنك وضع 3 قطرات من الليمون على العصير المراد حفظه، إذ يساعد عصير الليمون في إبطاء عملية نمو البكتيريا التي من شأنها إفساد العصير.

في حال حفظ العصائر في الفريزر، يفضل وضعه في زجاجات بلاستيكية، مع مراعاة عدم ملء الزجاجة إلى آخرها، لأن العصير يزداد حجمه في الفريزر.

لا تحتفظين بالعصير في الفريزر لأكثر من شهر، لأن طعمه سيتغير بعد ذلك، ولا يصبح صالحًا للشرب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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